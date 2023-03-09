Der Tagesspiegel: для защиты от экстремистов вокруг Рейхстага выроют ров и поставят забор

К 2029 году вокруг Рейхстага должен появиться ров глубиной 2,5 м, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. Кроме того, слева и справа от этой траншеи будут поставлены ограждения из металлических прутьев высотой 2,5 метра, что должно предотвратить повторное нападение на здание со стороны так называемых граждан Рейха и других инакомыслящих. Бундестаг серьёзно относится к защите демократии — и к своей собственной, подчеркнули в немецком парламенте.

Это по-прежнему один из самых красивых подъёмов в Берлине: вы медленно совершаете круг за кругом над крышами города, чтобы в конце концов окинуть его взглядом полностью — по крайней мере насколько хватает глаз, отмечает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Посещение купола Рейхстага всегда стоит того, даже если перед этим вы чуть не упадёте в строительный котлован перед проверкой безопасности. Здесь, прямо перед ступенями Рейхстага, со следующего года будет вырыта защитная траншея глубиной два с половиной метра. Справа и слева от неё ограждения из металлических прутьев высотой два с половиной метра должны заменить прежние строительные решётки и предотвратить повторное нападение на здание со стороны так называемых рейхсбюргеров и других инакомыслящих.

Траншея, которая не видна издалека, создаёт эффект удивления, если оказаться перед ней, и по планам Бундестага будет завершена не ранее 2029 года, сообщает Der Tagesspiegel. Администрация Бундестага и Федеральное агентство по задачам недвижимости к моменту сдачи статьи в печать не смогли ответить, насколько дорогостоящим будет котлован. Однако в качестве предвестника его появления уже имеется большая строительная яма для проведения канализационных работ. Таким образом, бундестаг останется таким же, как и город вокруг него: постоянной строительной площадкой.

Внутри немецкий парламент также хочет лучше обезопасить себя после деструктивных действий движения Letzte Generation («Последнее поколение») и расследования в отношении подозреваемой правой террористической группы вокруг бывшего депутата от АдГ. В будущем будут проводиться «случайные, независимые от повода проверки безопасности», в том числе для владельцев пропусков в бундестаг, а бывшие депутаты должны будут проходить «проверку на благонадёжность», чтобы получить доступ. Такое решение принял Совет старейшин, сообщает издание.

«Изменения не повлияют на порядок доступа для посетителей купола и для групп посетителей», — сказала Анна Рубинович-Грюндлер из бундестага. Взрослые теперь должны заранее предоставлять данные своего удостоверения личности. В будущем гости, зарегистрированные в кратчайшие сроки, также должны будут пройти «проверку на благонадёжность» перед входом в помещение. Бундестаг серьёзно относится к защите демократии — и к своей собственной, подчёркивает немецкая газета Der Tagesspiegel.