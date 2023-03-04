DWN: лидер АдГ диагностировал Шольцу «манию величия» и обвинил в разжигании конфликта на Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил в бундестаге с критикой правительства Германии, пишет Deutsche Wirschafts Nachrichten. Он осудил его «одностороннюю трансатлантическую направленность» и назвал желание канцлера Олафа Шольца «политически разбить самую крупную страну мира и атомную державу» «манией величия». Кроме того, Хрупалла обвинил Шольца и его министров в «сжигании стабильных мостов» в отношениях с Россией и стремлении разрушить многолетнюю работу над мирным европейским континентом.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил в четверг в бундестаге с программной речью, в которой раскритиковал федеральное правительство Германии и канцлера Олафа Шольца. «У государств нет друзей — у государств есть интересы», — подчеркнул Хрупалла. Однако, по его словам, эта избитая истина явно неприменима к Германии. Иначе как ещё можно объяснить политику светофорной коалиции? Миграционный, экономический, энергетический кризис, кризис демократии, внешнеполитическая изоляция — в то время как предполагаемые друзья и союзники «потирают руки» от такой самоотверженности, немецкие граждане страдают, пишет Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Однако эту истину понимает президент США Джо Байден, считает Хрупалла. Он указал на то, что Германия теряет фирмы и компании, которые из-за более благоприятных экономических условий и налоговых льгот перебираются в США. Американцы их охотно принимают. «Разве так поступают друзья? Ещё раз: речь идёт об интересах, и это вполне обоснованно, — подчеркнул он. — Вот почему я спрашиваю вас: когда и почему вы прекратили партнёрство на равных, господин Шольц?» Лидер партии поинтересовался, кому выгодна «односторонняя трансатлантическая направленность» политики федерального правительства. По его словам, точно не Германии.

Он обвинил Шольца и его министров в том, что они «сжигают стабильные мосты» в отношениях Россией в политике, бизнесе, науке и культуре и тем самым разрушают многолетнюю работу нескольких поколений над мирным европейским континентом. «Политика трансформации, или рубеж времён, как вы это называете, ведёт в будущее без мира и без экономической безопасности», — указал Хрупалла.

Кроме того, по словам Хрупаллы, правительство Германии неоднократно подчёркивало, что Украина должна выйти из конфликта победителем: «Я скажу предельно ясно: из этой войны Украина выйдет проигравшей, как и Россия. Победитель только один — и его зовут США». Он заявил, что Берлин финансирует американский ленд-лиз из налоговых отчислений немецких граждан и тем самым способствует разжиганию конфликта на собственном континенте. «Федеральное правительство Германии сначала поставляет оборудование, а теперь и тяжёлое вооружение для войны, в которую нам лучше не вмешиваться, потому что это не наша война», — продолжил Хрупалла.

«Заявленные союзнические обязательства времён холодной войны не имеют цели восстановить мир. Вы хотите политически разбить самую крупную страну мира и атомную державу. Это мания величия», — обратился он к канцлеру.

По словам Хрупаллы, обе страны — Россия и Украина — должны как можно скорее сконцентрироваться на прекращении конфликта дипломатическим путём. «Нас всех сбивает с толку, что общее целеполагание к миру — а таковым оно было после Второй мировой войны — так сильно сместилось. Тогда мы были все едины во мнении, что орудия должны молчать, а сегодня речь уже идёт о сценарии с победившей стороной», — добавил он.

Лидер фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартш, со своей стороны, предупредил об ущербе, который наносит демократии отсутствие возможности выражения различных мнений: «Любой, кто призывает к мирным переговорам, хочет положить конец смертям и страданиям на Украине и хочет предотвратить возможность ядерной эскалации». «Масштабный союз политиков и СМИ называет всех, кто выступает против поставок основных боевых танков и призывает к дипломатии, «наивными» и «дружественными по отношению к России». Это невыразимое сужение коридора мнений. Это наносит ущерб демократии в нашей стране, — подчеркнул Бартш. — Необходимо положить конец клевете и нападкам на тех, кто критикует курс, взятый федеральным правительством. Так не должно быть».

Ранее Шольц, выступая с программной речью «Год рубежа новых времён — укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины», заявил, что для обеспечения мира и свободы в Европе Германии необходимо наладить бесперебойное производство оружия и боеприпасов. Он также подчеркнул, что этот год, отсчёт которого, по его мнению, начался с начала конфликта на Украине, стал годом и трансатлантического партнёрства, передаёт Deutsche Wirschafts Nachrichten.