Der Spiegel: из-за экономии энергии в бундестаге стало непривычно холодно

11:15
За сутки в России госпитализировали 661 человека с коронавирусом
В России за прошедшие сутки госпитализировали 661 человека с коронавирусом. Накануне в больницы попал 1321 пациент с COVID-19.
11:11
Карпин признан лучшим тренером ноября в РПЛ
Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером ноября в Российской премьер-лиге (РПЛ).
10:55
Мэр Горловки сообщил о ранении пенсионера в результате взрыва
Мирный житель ДНР пострадал при разрыве неизвестного взрывоопасного предмета в руке, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
10:55
Тренер Аргентины объяснил, почему расплакался после гола в матче с Мексикой
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему расплакался после гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Мексики.
10:46
Тен Хаг определился с кандидатами на замену Роналду в МЮ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с кандидатами на замену нападающего Криштиану Роналду.
10:41
Экс-депутат ЕП Филиппо призвал Зеленского вернуть деньги Запада за военную помощь
Западные политики должны потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать денежные средства, которые выделялись Киеву на военную помощь. С таким мнением выступил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
10:37
Президент РПЛ не исключил, что российские клубы вернутся в еврокубки в 2023 году
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил вероятность возвращения российских клубов в еврокубки в сезоне-2023/24.
10:30
Илон Маск спрогнозировал увеличение числа пользователей Twitter до миллиарда за год
Американский бизнесмен спрогнозировал рост числа ежемесячных пользователей Twitter до миллиарда за 12—18 месяцев.
10:28
Чалов заявил, что хочет выиграть титул с ЦСКА и уехать в топ-чемпионат
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о своей мотивации в московском клубе.
10:20
«Газпром» подаёт газ через Украину в объёме 42,6 млн кубометров на 27 ноября
«Газпром» подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме — 42,6 млн куб. м по состоянию на 27 ноября. Топливо транспортируется через станцию «Суджа».
10:19
Дешам — о выходе Франции в плей-офф ЧМ: горжусь нашей командой
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира 2022 года в Катаре.
10:11
Посол Намибии заявил, что у страны нет разногласий с «Росатомом» о добыче урана
У властей Намибии отсутствуют серьёзные разногласия с «Росатомом» по вопросу добычи урана в стране, заявил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
09:56
«Рёнхап»: пять человек погибли при крушении вертолёта в Южной Корее
При крушении вертолёта в Южной Корее в уезде Янан погибли пять человек.
09:54
Месси: победа над Мексикой стала облегчением для Аргентины
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
09:43
Тренер сборной Бельгии ответил, сыграет ли Лукаку с Марокко
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Марокко рассказал о ходе восстановления от травмы нападающего команды Ромелу Лукаку.
09:38
Посол Намибии сообщил о предложении организовать прямые рейсы между Виндхуком и Москвой
Власти на национальном уровне рассматривают вопрос об организации прямых рейсов между Виндхуком и Москвой, заявил посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.
09:32
Главный тренер Аргентины: в матче с Польшей оставим все силы на поле
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над командой Мексики в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
09:28
В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в четырёх областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
09:22
Посол Намибии сообщил о подорожании удобрений более чем на 50% из-за санкций
Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил об удорожании удобрений более чем на 50% на фоне антироссийских санкций.
09:21
Месси стал первым футболистом, отдавшим голевую передачу на пяти ЧМ
Нападающий и капитан сборной Лионель Месси стал первым игроком, который отдал голевую передачу на пяти чемпионатах мира по футболу.
09:12
В Якутии при столкновении автобуса с большегрузом пострадали 11 человек
В управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха сообщили о столкновении пассажирского автобуса и большегруза, пострадали 11 человек.
09:10
ФИФА не будет наказывать Ондуа за бутсы с российским флагом на ЧМ
Пресс-секретарь Международной федерации футбола (FIFA) Джованни Марти заявил, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа не будет наказан за то, что сыграл в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Швейцарии в бутсах с изображением российского флага.
09:01
В декабре ГД примет решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством
Решение о запрете иностранцам пользоваться суррогатным материнством в России примут в декабре. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
08:54
Первый этап Кубка России по биатлону завершён после повторной отмены гонок из-за мороза
Гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону сезона-2022/23 в Ханты-Мансийске отменены из-за сильного мороза.
08:43
Два очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» победить «Вегас» в НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:43
В СК сообщили о задержании подозреваемого в истязании беременной женщины в Красноярске
В Красноярске задержали мужчину, которого подозревают в истязании и незаконном лишении свободы беременной женщины. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
08:32
41 сейв Георгиева помог «Колорадо» обыграть «Даллас» в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:25
19FortyFive: армия США столкнулась с проблемой ожирения у новобранцев
Широкое распространение ожирения среди молодых американцев стало причиной недобора в армию. Об этом пишет обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.
08:21
Передача Проворова не спасла «Филадельфию» от поражения «Айлендерс» в НХЛ
«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:10
Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Флориду» в НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:56
Fox 5 Atlanta: в результате стрельбы в американском штате Джорджия погиб один человек
В результате стрельбы в американском штате Джорджия погиб по меньшей мере один человек, ещё пятеро получили ранения.
07:40
Spiegel: жители Германии столкнутся с резким повышением цен на электроэнергию в 2023 году
Жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию с наступлением 2023 года. Об этом пишет Der Spiegel.
07:22
Минобороны Тайваня выявило приближение к острову нескольких самолётов и кораблей КНР
В оборонном ведомстве Тайваня за последние сутки выявили четыре корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и восемь китайских самолётов недалеко от острова.
07:08
Власти Никарагуа выразили соболезнования Лукашенко в связи со смертью Макея
Президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо выразили соболезнования белорусскому лидеру Александру Лукашенко в связи со смертью главы МИД Белоруссии Владимира Макея.
06:50
Экс-работник Белого дома Робертс: Россия может уничтожить Украину за один день
Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ракетные удары России по украинской инфраструктуре продемонстрировали способность Москвы уничтожить Украину за короткий срок без применения ядерного оружия.
06:38
Globo: в результате стрельбы в двух школах Бразилии погибли четыре человека
В результате стрельбы в двух школах бразильского города Аракрус погибли четыре человека, сообщил новостной портал Globo.
06:16
«Рёнхап»: вертолёт с двумя пассажирами на борту потерпел крушение в Южной Корее
На востоке Южной Кореи потерпел крушение вертолёт с двумя пассажирами на борту.
06:00
Автоэксперты рассказали, как себя вести водителю в случае заноса машины
Автоэксперты Денис Пилипишин и Анатолий Фиронов рассказали в беседе с RT, как себя вести в случае заноса автомобиля в холодное время года.
05:46
Ким Чен Ын назвал обладание сильнейшими в мире ядерными силами целью КНДР
Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын заявил, что построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил является первоочередной целью северокорейских властей.
05:35
Politico: в Киеве ночью полностью отсутствует уличное освещение
Посетивший Киев обозреватель газеты Politico Джейми Деттмер рассказал, что город в ночное время суток почти полностью погружён во тьму.
05:18
Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери
Генеральный секретарь КНДР Ким Чен Ын вновь появился на публике в сопровождении дочери, вместе с которой сфотографировался с личным составом, внёсшим вклад в испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17».
05:00
Гастроэнтеролог Габуев назвал полезные фрукты для утреннего рациона
Врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев посоветовал в беседе с RT фрукты, которые стоит включить в утренний рацион.
04:47
Юрист Соловьёв: мошенники начали присылать документы сотрудников правоохранительных органов
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв предупредил, что телефонные мошенники начали представляться сотрудниками правоохранительных органов и даже присылать подтверждающие их должность документы.
04:36
Украинские СМИ сообщили об обещании Нацбанка Украины Вашингтону свернуть эмиссию гривны
Национальный банк Украины дал обещание американскому посольству с 2023 года полностью свернуть эмиссию гривны с целью покрытия дефицита государственного бюджета.
04:24
Ведущий Fox News Карлсон назвал Зеленского коррумпированным диктатором
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».
04:10
RFI: не менее пяти человек погибли при попытке переворота в Сан-Томе и Принсипи в Африке
В результате неудавшейся попытки государственного переворота на островах Сан-Томе и Принсипи в Центральной Африке погибли по меньшей мере пять человек, сообщила радиостанция RFI.
03:53
Экономист Григорьев посоветовал планирующим поехать за рубеж купить валюту до 5 декабря
Кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал планирующим поехать за границу на новогодние праздники россиянам купить валюту до 5 декабря.
03:44
Кубинский вице-премьер Хиль сообщил, что Китай безвозмездно выделит Кубе около $100 млн
Кубинский вице-премьер Алехандро Хиль сообщил о решении властей Китая безвозмездно выделить Кубе около $100 млн.
03:26
В Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Запорожье объявлена воздушная тревога
В Днепропетровской области, а также на подконтрольной киевским властям территории Запорожской области объявили воздушную тревогу.
03:08
Историк Хомский: после вторжения в Ирак и Ливию Запад не может критиковать Россию
Американский историк Ноам Хомский в интервью газете El Mundo заявил, что западные страны после вторжения в Ирак и Ливию не имеют права подвергать критике действия России.