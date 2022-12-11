Das Erste: бундесверу легче дождаться от политиков тёплых слов, чем тёплой одежды
Запланированная модернизация бундесвера, по мнению критиков, продвигается недостаточно быстро. Уполномоченная по делам бундесвера в бундестаге Хёгль в эфире Deutschlandfunk потребовала реформировать систему закупок для оснащения армии — в противном случае средства из миллиардного специального фонда не смогут использоваться достаточно быстро. На данный момент в распоряжении бундесвера находится меньше материалов, чем было на начало российской спецоперации на Украине, потому что многое было передано для защиты подвергшейся нападению страны.
В предрождественское время политики часто уделяют внимание всем тем, кто для них особенно дорог. Федеральный президент и его жена в первой половине дня посетили центр управления в Потсдаме и поговорили с военнослужащими бундесвера, участвующими в иностранных миссиях. Канцлер Германии вчера встретился с родственниками полицейских и военных и отметил их заслуги.
ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Я очень благодарен мужчинам и женщинам, которые это делают и которые, конечно, особенно в это время, хотели бы быть рядом со своими любимыми и близкими.
Однако сейчас дольше, чем тёплых слов, войскам приходится ждать тёплую одежду. В День святого Николая министр обороны составила впечатление о том, как продвигается оснащение вооружённых сил давно необходимым личным снаряжением. Переломный момент, о приверженности которому так много говорят, в бундесвере до сих пор ощущается скорее слабо, жалуются многие военные.
АНДРЭ ВЮСТНЕР, председатель Союза военнослужащих бундесвера: Я считаю, что это отчасти также связано с Министерством обороны, где всё ещё пытаются с помощью отчасти устаревших практик сделать бундесвер лучше. Так это не получится.
Например, по-прежнему не хватает боеприпасов всех видов — совершенно независимо от того, что правительство Германии хочет в ближайшие годы с помощью миллиардных инвестиций привести бундесвер в суперсовременное состояние, в том числе в том, что касается крупной техники.
ЕВА ХЁГЛЬ, уполномоченная по делам бундесвера в бундестаге: Это приводит к потере доверия со стороны наших союзников, и, что меня особенно беспокоит, это приводит к потере доверия со стороны наших военнослужащих, потому что они, разумеется, тоже хотят видеть, что от этого начала новой эры что-то получат и они.
Кристина Ламбрехт реформирует бундесвер недостаточно быстро, хотя политические решения о модернизации вооружённых сил приняты уже давно, упрекает её оппозиция.
РОДЕРИХ КИЗЕВЕТТЕР, представитель фракции ХДС/ХСС: Министр обороны должна активнее настаивать на том, чтобы то, чего она требует в своих выступлениях, выполнялось, в том числе в её собственном министерстве.
Слишком мало исправной бронетехники, пустые склады боеприпасов, устаревшие самолёты — нехватка остаётся угрожающей. В среду парламент должен дать дорогу большим объёмам средств на крупные проекты в сфере вооружений.
Дата выхода в эфир 10 декабря 2022 года.
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