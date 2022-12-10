FAZ: США и Германия испытывают хроническую нехватку боеприпасов

Новый законопроект США о национальной обороне призван решить проблему хронической нехватки боеприпасов у американской армии, пишет Frankfurter Allgemeine. Отмечается, что в Германии ситуация ещё острее: причина заключается в активных поставках боеприпасов Украине. Положение бундесвера также затруднено из-за позиции Швейцарии, отказывающейся поставлять свои вооружения для использования в вооружённом конфликте.
В США пытаются преодолеть хроническую нехватку боеприпасов с помощью новых полномочий для Пентагона, пишет Frankfurter Allgemeine: эти полномочия предусмотрены новым законопроектом о национальной обороне, составленным обеими партиями конгресса США. Согласно этому законопроекту, Пентагон получит право заключать многолетние контракты на поставку боеприпасов.
Как отмечает издание, американские парламентарии ранее не решались выдавать Пентагону такие полномочия. Американская армия известна не только своей мощью, но и непрозрачностью и неэффективностью: она пять лет подряд не может пройти назначенный конгрессом аудит.
Всего новый законопроект предусматривает выделение $858 млрд на 2023-й год, пишет Frankfurter Allgemeine. В случае успешного принятия законопроекта эта сумма позволит США почти утроить производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Согласно данным статистики, за прошедший год США передали только Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Кроме того, страны НАТО поставили Украине 5 годовых выпусков ПТУР «Джавелин» и 13 годовых выпусков ПЗРК «Стингер».
В Германии нехватка боеприпасов ощущается ещё острее, пишет издание. В финансовом выражении нехватка боеприпасов в бундесвере составляет почти €30 млрд. Ещё одной проблемой стали новые законы в Швейцарии. Как отмечает Frankfurter Allgemeine, Швейцария всегда была крупным поставщиком боеприпасов в Германию, однако в стране недавно ужесточили закон о вооружениях. Согласно новой версии закона, Швейцария не будет поставлять свои боеприпасы, в случае если они будут использоваться в вооружённом конфликте.
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