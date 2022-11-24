Der Spiegel: Германия хочет отправить в Польшу свои системы Patriot, но полной безопасности это не гарантирует

Германия хочет предоставить Польше системы Partiot, состоящие на вооружении у бундесвера, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Между тем, остаётся вопросом, согласится ли Варшава их принять или предпочтёт, чтобы они были поставлены на Украину. Кроме того, только взаимодействие различных систем приводит к созданию настоящего оборонного щита, а системы, способной надёжно отражать все атаки, пока не существует.

До сих пор неясно, что именно произошло в польской деревне Пшеводув в прошлый вторник, утверждает немецкий журнал Der Spiegel. Одно известно точно: в деревне прогремел взрыв, в результате которого погибли два мирных жителя. Но вопрос о том, что за ракета попала в район, расположенный в 6 км от границы с Украиной, на территории страны НАТО, остаётся открытым.

Как отмечает издание, всё указывает на украинскую зенитную ракету, выпущенную, вероятно, из системы С-300. Украинская армия использует эту систему для защиты от продолжающихся российских воздушных атак крылатыми ракетами или беспилотниками. Возможно, что ракета С-300 промахнулась мимо цели в небе и впоследствии не самоуничтожилась, как предполагалось.

Этот инцидент показывает, насколько близко к территории НАТО находятся боевые действия между Россией и Украиной и насколько напряжённая сейчас геополитическая ситуация в Европе — даже если от польско-украинской границы до линии фронта остаётся ещё несколько сотен километров.

По крайней мере, с последствиями этого инцидента для безопасности пока можно разобраться. Пятая статья в соглашении НАТО не вступила в силу, не было даже консультаций между союзниками, которых польское правительство могло бы потребовать в соответствии с правилами Североатлантического договора.

Тем не менее Германия хочет помочь, подчёркивает Der Spiegel. Для защиты воздушного пространства Польши на границе с Украиной будут размещены системы противовоздушной обороны Patriot бундесвера. Для этого ракеты будут перевезены из Германии в Польшу, действия согласованы с НАТО. Кроме того, истребители Eurofighter будут предоставлены для охраны воздушного пространства Польши, о чём недавно объявила министр обороны Кристина Ламбрехт. «Польша — наш друг, союзник, и она особенно подвержена опасности как сосед Украины», — сказала она, объясняя это решение.

Однако развёртывание системы ПВО на польской границе вызывает некоторые вопросы, отмечает издание. Система Patriot считается одной из самых мощных в мире. Она создана американскими компаниями Raytheon и Lockheed, поступила на вооружение армии США в начале 1980-х годов и с тех пор неоднократно подвергалась техническому усовершенствованию. Она также использовалась в нескольких войнах.

Комплексная система состоит из нескольких элементов, установленных на грузовиках, которые распределены по местности. Сюда входят до восьми ракетных пусковых установок на четырёхосных грузовиках, очень мощные радары и антенны, пункт управления огнём, защищённый от ядерного, биологического и химического оружия, отдельный командный пункт для командира и отдельный автомобиль с генераторами для выработки электроэнергии. С одной стороны, развернуть систему Patriot — логистическая задача. С другой стороны, в случае поражения противником, например, противорадиолокационной ракетой, вся система не будет уничтожена благодаря её распределению по большой площади.

Управляемые ракеты системы Patriot могут сбивать самолёты, ракеты и крылатые ракеты. Если радарная система обнаружила вражескую ракету, данные передаются в центр управления огнём. Затем двое военных координируют запуск и программируют управляемые ракеты, которые могут быть выпущены с нескольких пусковых станций. Одновременно оборудование бундесвера позволяет управлять пятью ракетами Pac-3, которые летят по воздуху со скоростью 5 Махов, в пять раз превышающей скорость звука, в то время как радар держит в поле зрения до 50 целей одновременно.

Пока неясно, когда системы Patriot, состоящие на вооружении бундесвера с 1989 года, прибудут в Польшу и где они будут размещены. Они также не являются первыми в регионе. Пентагон уже отправил две такие зенитные системы в Польшу в марте. Теперь также остаётся открытым вопрос, примет ли Польша системы вооружения от Германии: министр обороны Мариуш Блащак в среду вечером написал в Twitter, что в связи с последними российскими атаками на Украину Варшава попросила правительство Германии предоставить предлагаемые системы Patriot в распоряжение правительства в Киеве. «Это позволило бы избавить Украину от дальнейших жертв и отключений электроэнергии и повысить безопасность на нашей восточной границе», — считает Блащак.

Американские ЗРК Patriot были установлены в апреле в аэропорту Жешува, немного дальше к юго-западу от места удара в Пшеводуве, и управлялись американскими военными. Аэропорт считается важным узлом для доставки западного оружия на Украину. В том же месяце системы Patriot из запасов бундесвера были отправлены в Словакию для усиления местной оперативной группы противовоздушной обороны.

Но на Украине развёртывание систем Patriot для предотвращения инцидентов, подобных уже произошедшему на границе, также вызовет некоторые вопросы, полагает немецкий журнал Der Spiegel. Например, как быть с ракетами, которые приближаются и которые должны были быть перехвачены ещё над украинской территорией?

Такой сценарий возможен в случае потенциального воздействия очень близко к польской границе. Это довольно маловероятно, но исключать этого нельзя. В этом случае ракеты-перехватчики Patriot должны были бы выпустить свои разрушительные осколочные боеприпасы уже в воздушном пространстве Украины. В этом случае НАТО больше не сможет оставаться в стороне от конфликта с Россией и будет вынуждено отказаться от своей прежней позиции помощи на заднем плане поставками оружия.

Как отмечает издание, сейчас особенно важна хорошая противовоздушная оборона на восточном фланге НАТО, а также в других странах Европы. Роль Польши в альянсе долгое время фокусировалась на концепции обороны от российского нападения. Всё более важную роль в этом играет противовоздушная оборона. Военные действия на Украине показали, что недорогие боевые беспилотники и ожидающие своего часа боеприпасы также представляют угрозу.

Поэтому в Европе предпринимаются усилия по реализации совместного проекта по повышению безопасности военного воздушного пространства за пределами НАТО. На данный момент в Европейской инициативе по защите неба (ESSI) участвуют 15 европейских государств, но Польша ещё не подписала соглашение. Финляндия, которая находится в процессе вступления в НАТО, напротив, подписала соответствующий договор.

Инициатива создания ESSI исходила от Германии, где уже существует большой пробел в противовоздушной обороне, особенно на ближних дистанциях. В рамках проекта планируется закупить новые системы вооружения, способные контролировать и защищать большие территории.

Инфракрасная ракетная система Iris-T, которая уже используется на Украине, может быть задействована в европейском оборонном щите. Также могут быть задействованы системы Patriot типа MIM-104 — за этой аббревиатурой скрываются твёрдотопливные ракеты с гораздо большим радиусом действия, чем нынешние поставки в Польшу. Эти ракеты могут преодолевать расстояние до 160 км.

Образцом для такого защитного щита, вероятно, является Израиль, где действует самая эффективная система обороны от атак истребителей, различных ракет и крылатых ракет вплоть до артиллерийских и миномётных снарядов. Только взаимодействие различных систем для разных диапазонов приводит к созданию настоящего защитного щита. Однако он никогда не будет полностью непроницаемым, подчёркивает Der Spiegel.

Военные эксперты часто заявляли, что системы, способной надёжно отражать все атаки, пока не существует. Именно поэтому, вероятно, и в будущем при одновременных воздушных атаках ещё будут поступать новости об ударах, подобных тому, что случился в Польше, заключает издание.