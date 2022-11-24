Daily Sabah: «готовы к использованию» — Турция намерена задействовать российские С-400 в случае угрозы

Российские системы противоракетной обороны С-400 «готовы к использованию» и будут применены, «если возникнет какая-либо угроза», цитирует Daily Sabah заявление министра обороны Турции Хулуси Акара. Издание напоминает, что в ответ на закупку ПВО из России Вашингтон исключил своего союзника по НАТО из программы разработки истребителей F-35, что в Анкаре посчитали несправедливым решением.

В среду министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретённые у России зенитные ракетные комплексы С-400 готовы к использованию и будут задействованы, если возникнет угроза для страны, сообщает Daily Sabah.

Как рассказывает издание, во время выступления в Анкаре перед парламентским комитетом по планированию и бюджету глава военного ведомства отметил, что «комплексы С-400 на месте и готовы к использованию». «Если возникнет какая-либо угроза, мы решим, где и как их использовать», — подчеркнул министр.

Турецкая газета напоминает, что Турция и Россия подписали первый договор на поставку зенитных ракетных батарей С-400 в декабре 2017 года. По некоторым данным, сумма контракта составила около $2,5 млрд. Первые поставки прибыли в страну в июле 2019 года.

В ответ на закупку у России США в одностороннем порядке исключили своего союзника по НАТО из программы разработки истребителей F-35. Турция — основной производитель и покупатель в рамках этой программы — назвала такой шаг со стороны американской администрации несправедливым и потребовала выплатить компенсацию в размере $1,4 млрд. Анкара подчёркивает, что приобрела С-400 только после того, как США отказались продавать ей системы противоракетной обороны Patriot.

Вашингтон настаивает, что Россия может использовать С-400 для того, чтобы скрытно получать засекреченную информацию об истребителях F-35. Кроме того, там подчёркивают, что российские ПВО несовместимы с системами НАТО. В свою очередь Турция утверждает, что С-400 не станут совмещаться с системами НАТО и они не будут представлять угрозу для альянса, пишет Daily Sabah.