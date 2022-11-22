WSJ: США пытаются заткнуть «бреши» в режиме антрироссийских санкций

Работники Министерства финансов, Госдепартамента и Министерства торговли Соединённых Штатов летают по миру, чтобы напомнить союзникам про «общую цель» беспрекословного соблюдения санкционного режима в отношении Москвы, пишет The Wall Street Journal. Квартальные отчёты демонстрируют, что темпы экспорта в Россию, даже из ряда государств — союзников США, медленно восстанавливаются, что вызывает беспокойство в Вашингтоне, пишет автор материала.

Американские чиновники летают по всему миру с дипломатической миссией — убедить основных торговых партнеров России поддерживать санкции и торговые регуляции в отношении Москвы, поскольку экспорт в страну вновь набирает обороты. По словам высокопоставленных западных чиновников, усилия по разрушению российской экономики подрывают так называемые утечки санкций, при которых слабое правоприменение позволяет проводить финансовые операции и вести торговлю, пишет The Wall Street Journal.

Министр финансов США Джанет Йеллен обсуждала эту тему со своими коллегам из G20 на Бали в Индонезии так же, как и её заместитель Уолли Адейемо, посетивший Брюссель, Лондон и Париж, и помощник госсекретаря по проблемам финансирования терроризма и финансовых преступлений Элизабет Розенберг, недавно побывавшая в Японии. Ещё целая когорта мелких функционеров нескольких министерств США летает по всей планете. Их цель — усилить финансовый и торговый барьер между Москвой и остальным миром, обмениваясь данными о путях обхода санкций, и пригрозить карательными мерами тем компаниям и политикам, которые ведут дела с Россией. «Это глобальные усилия — преследовать уклонение от санкций… и тех, кто продолжает позволять президенту Путину проецировать свою власть», — сказал Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с финансированием терроризма и финансовой разведке.

«Мы хотим избежать обхода санкций как внутри Европы, так и с третьими странами», — цитирует издание слова комиссара по финансовым вопросам Мейрид Макгиннесс — её офис курирует политику санкций Евросоюза. Упомянутая выше госпожа Розенберг на конференции Союза арабских банков использовала весьма резкие формулировки: «Есть публичные сообщения о том, что в арабском мире активно ведётся отмывание денег Россией… Мы все заинтересованы в предотвращении, расследовании и устранении этого».

Данные о торговле за второй квартал года демонстрируют, что экспорт в Россию из многих крупнейших экономик мира сократился более чем на 50%, однако этот показатель восстанавливается благодаря некоторым странам, в том числе традиционным союзникам США, пишет The Wall Street Journal. Например, экспорт из Южной Кореи и Японии хоть и остаётся ниже досанкционного уровня, но уже восстановился на треть. ЕС также продолжает увеличивать общую долю формально запрещённого экспорта. К тому же ряд банков в Австрии, Чехии и Швейцарии — странах, не входящих в Европейский союз, — весьма снисходительно относятся к режиму санкций, поскольку многие игроки отрасли видят в этом новые возможности. В апреле в швейцарских финансовых кругах заявили, что страна заморозила российские активы на сумму около $8 млрд, но уже к маю разблокировала часть из них; при этом, по оценкам отраслевых аналитиков, сумма активов российских олигархов в Швейцарии намного выше. Кроме того, в ситуации, когда многие зарубежные банки ограничили активность на территории России, австрийский «Райффайзенбанк», напротив, положительно оценил свои стратегические возможности в стране, пишет автор материала.

Экспорт в Россию из Китая, который не поддержал западную санкционную кампанию, сейчас выше дофевральского уровня: в Пекине заявляют, что не будут соблюдать западные ограничения, которые считают незаконными. Экспорт из Турции — члена НАТО, поставившего Киеву боевые беспилотники, — вырос примерно на 25% по сравнению с периодом до введения санкций: «Мы продолжаем торговлю с Россией в сферах, не подпадающих под санкции», — приводит слова министра финансов Турции Нуреддина Небати The Wall Street Journal.