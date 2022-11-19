Орбан: европейские санкции — шаг к войне с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России — это «шаг по направлению к войне», пишет Le Figaro. «Если кто-то вмешивается экономически в военный конфликт, он занимает сторону», — заявил лидер во время традиционного интервью местным СМИ.
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