Венгерский политик: лидерам ЕС стоит подумать об интересах своих граждан, а не об идеологии

То, как Европа решает вопросы миграции, семейной и гендерной политики, её ответ на ситуацию на Украине — всё это не идёт на пользу самим европейским народам, считает венгерский политик Балаж Орбан. В своей статье для The Daily Telegraph он выражает радость, что и в Италии теперь к власти пришли консерваторы, которые гораздо больше заботятся о своих согражданах, чем о соответствии некой идеологии.

Избрание сильного правительства правого толка в Италии — это прорывной момент для консерваторов всей Европы, пишет в The Daily Telegraph директор по политическим вопросам в офисе премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. Ведь если раньше говорили, что только подозрительные народы Центральной и Восточной Европы могут избрать себе такое руководство, то теперь к правым повернулись в одном из ключевых государств Евросоюза. Поэтому теперь можно было бы обсудить не просто возможности для сотрудничества между Венгрией и Италией, но и базовые вопросы идеологий.

Как отмечает политик, для представителей либеральных или социалистических идей идеологии имеют первостепенное значение. Но у консерваторов, по его словам, иначе: для них главное — люди, которым они должны служить. И если прогрессивисты представляют более широкие общности, даже всё человечество, то консерваторы — интересы только своей нации. Именно поэтому, по его словам, такая большая разница у этих двух подходов, когда речь идёт о вопросах миграции, политики в отношении семьи и пола, даже ситуации на Украине.

По словам автора статьи, в своей миграционной политике Брюссель даже не пытается соответствовать интересам европейцев. Но Венгрия с 2015 года считалась «паршивой овцой», поскольку планомерно противостояла незаконной миграции. «Мы достаточно заняты решением собственных проблем, так что у нас нет никакой потребности в том, чтобы привносить новую социальную напряжённость», — пишет автор статьи.

По его словам, вместо того, чтобы пускать миллионы новых людей, Венгрия старается построить общество на процветании традиционных семей. Он признаёт, что есть сложности в вопросе рабочей силы, но миграция ради работы их не решит. По его словам, работать с демографическим спадом нужно, убеждая венгров иметь больше детей в семье.

«Мы считаем семейную политику ключевой инвестицией в наше будущее», — пишет Балаж Орбан, отмечая, что Венгрия тратит в относительном значении больше всех в ЕС на поддержку семьи. В итоге ей удалось вернуть рождаемость в позитивное русло, число браков растёт, разводов — снижается, а абортов стало вдвое меньше.

И в нынешней сложной ситуации Венгрия установила предел цены на энергоносители и продукты, так что цена на топливо, газ и электричество там самая низкая в ЕС. При этом автор статьи отмечает, что установка потолка цен — это мера, которую скорее ожидали бы от социалистов, а не от консерваторов, но им, консерваторам, подходят любые меры, которые приведут к благоденствию общества, «чтобы венгерский народ не расплачивался за чужую войну».

Как отмечает автор статьи, его соратников часто обвиняют в том, что они слишком много внимания уделяют вопросам полового воспитания. Но он парирует: в такие сложные времена мы должны мотивировать детей укреплять свою идентичность, а не ставить её под сомнение. «Нам нужно, чтобы европейские лидеры не тратили время, обсуждая каждую модную букву из алфавита ЛГБТ, но строили сообщества, призывая наших дочерей быть женщинами, а наших сыновей — мужчинами».

Ещё один аспект, который он ставит в упрёк Брюсселю, — его ответ на ситуацию на Украине. В итоге он отмечает, что европейцы столкнулись с рекордной инфляцией и ростом цен на энергоресурсы повсюду. «Европейская рецессия стучится в дверь. Люди боятся потерять работу, зарплаты всё меньше и меньше, и семьи с трудом оплачивают счета за электричество». Как отмечает автор статьи, вопрос не в том, работают ли санкции, а в том, как они сказываются на европейцах. Но самих европейцев об этом не спрашивали, потому что европейская элита догадывается, каким будет ответ.

По словам автора статьи, все крупные державы могут что-то получить от украинской ситуации, но Европа — единственная, кто точно проиграет. Поэтому ей нужно срочно призвать к прекращению огня и к проведению переговоров. «Это в интересах нашего народа, в интересах Европы».

Автор статьи надеется, что по мере прихода консерваторов к власти в европейских странах они начнут вести совместную работу ради взаимных интересов их народов. «Европейский союз был создан для того, чтобы сохранить мир в Европе и предоставить платформу для экономического и политического сотрудничества среди равных европейских государств. Идеологии прогрессивистов подорвали эту цель», — пишет венгерский политик. Но проблемы начинаются, когда одни страны пытаются навязать другим определённые взгляды как единственные морально оправданные и приемлемые.

Как пример того, как должно быть устроено сотрудничество стран в ЕС, Балаж Орбан приводит футбольный матч: фанаты проявляют патриотизм, слушая свой гимн, но с таким же уважением они должны относиться и к гимну команды-соперника.