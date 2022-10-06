NTD: Сербия, Венгрия и Австрия придумали, как остановить поток нелегальных мигрантов

Лидеры Сербии, Венгрии и Австрии договорились принять новые меры для сдерживания потока нелегальных мигрантов, поскольку давление на границы этих стран продолжает расти. Как передаёт NTD, Виктор Орбан, Карл Нехаммер и Александр Вучич решили останавливать мигрантов уже на границе с Северной Македонией, что облегчит обстановку на венгерско-сербской границе. Также планируется быстрее депортировать тех, кому въезд запретят.

Как сдержать поток нелегальных мигрантов, снова обсудили лидеры Сербии, Венгрии и Австрии. Они встретились в Будапеште и договорились принять новые меры, поскольку давление на границы этих балканских стран продолжает расти.

По данным Frontex, за первые восемь месяцев этого года на внешних границах ЕС с Западными Балканами зафиксировали более 86 тысяч незаконных пересечений. Это почти в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Участники встречи договорились останавливать мигрантов уже на границе с Северной Македонией. Это облегчит обстановку на венгерско-сербской границе. Также планируют быстрее депортировать тех, кому въезд запретят.

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Нам нужно создать миграционные зоны, как говорят в Брюсселе — горячие точки за пределами ЕС. Мы призываем изменить законы Евросоюза. Прошения о предоставлении убежища должны подавать только за пределами ЕС. И разрешение на въезд в Европу нельзя выдавать, пока не рассмотрят заявку. Вот в этом случае наши проблемы будут решены.

КАРЛ НЕХАММЕР, канцлер Австрии: Нам нужно изменить правовую ситуацию в Европейском союзе, создать эффективные процедуры предоставления убежища, а также быстрой репатриации людей, которым не разрешено оставаться.

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна изменит визовую политику. Мигранты не смогут использовать её как первое государство въезда в ЕС. Он также добавил, что заметно увеличилось число людей, прибывающих из Сирии, Пакистана и Афганистана.

АЛЕКСАНДР ВУЧИЧ, президент Сербии: К концу года Сербия значительно гармонизирует свою визовую политику с политикой Евросоюза. Это первый шаг к остановке тех, кто использует Сербию в качестве пункта въезда для дальнейшей нелегальной миграции на Запад.

Frontex отмечает, что западно-балканский маршрут остаётся наиболее активным для миграции в ЕС.

Дата выхода в эфир 04 октября 2022 года.