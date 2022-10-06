NTD: Сербия, Венгрия и Австрия придумали, как остановить поток нелегальных мигрантов

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Independent: в рядах Вооружённых сил Великобритании всё чаще выявляют неонацистов Independent
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Хавбек «Боруссии» Беллингем стал самым молодым капитаном, забивавшим в матче Лиги чемпионов
Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал самым юным капитаном в истории Лиги чемпионов УЕФА, который сумел забить мяч в матче.
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Губернатор Орловской области заявил о выполнении регионом задач по мобилизации
Мобилизация в Орловской области приостановлена, задания от Минобороны выполнены, заявил губернатор региона Андрей Клычков.
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В Подмосковье подготовили программу для школьников на осенние каникулы
В Московской области подготовили программу для школьников на осенние каникулы.
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Скверу у Пушкинского музея присвоили имя Ирины Антоновой
Скверу у Пушкинского музея присвоили имя бывшего директора учреждения Ирины Антоновой. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.
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В Севастополе отреставрируют полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»
В Севастополе планируют отреставрировать полотно диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».
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В Подмосковье рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки мобилизованных и их семей.
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В Татарстане направят более 36 млрд рублей на программу соцподдержки жителей в 2023 году
В Татарстане направят почти 36,4 млрд рублей на программу соцподдержки жителей в 2023 году. Из них 25,14 млрд будет выделено из регионального бюджета, 11,25 млрд — из федерального.
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Подмосковные предприниматели получили микрозаймы почти на 660 млн рублей с начала года
Фонд микрофинансирования Московской области выдал малому и среднему бизнесу более 360 микрозаймов с начала 2022 года. Общая сумма кредитов — 658,6 млн рублей.
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Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» пройдёт 7—9 октября во Владивостоке
Фестиваль «Литература Тихоокеанской России» будет проходить 7—9 октября на трёх площадках во Владивостоке.
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Автоэксперт Мартыненко дал рекомендации по выбору подержанной машины
Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко дал рекомендации по выбору подержанной машины.
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Антонов: Россия будет защищать Крым и новые регионы как часть страны
Россия будет защищать Крым и новые регионы как неотъемлемую часть страны, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
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Профессор Сафонов прокомментировал снижение цен на аренду однокомнатных квартир
Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал снижение цен на аренду однокомнатных квартир.
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Больницы Подмосковья получили новое оборудование более чем на 180 млн рублей
Больницы и поликлиники Московской области продолжают получать новое оборудование.
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Педагог Кузнецова рассказала об эволюции метода преподавания
Тульская учительница начальных классов Елена Кузнецова рассказала об эволюции метода преподавания с течением лет.
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Синоптики предупредили о тумане в Тюменской области
Синоптики предупредили о туманной погоде в Тюменской области.
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«Бенфика» и ПСЖ сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА
«Бенфика» и «Пари Сен-Жермен» не смогли выявить победителя в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА.
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«Боруссия» одержала разгромную победу над «Севильей» в матче ЛЧ
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Севилью» в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА.
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«Челси» дома разгромил «Милан» в Лиге чемпионов
«Челси» одержал победу над «Миланом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Российский посол сообщил о плачевном состоянии отношений Москвы и Вашингтона
Состояние отношений России и США плачевное, они подошли к опасной черте. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Дубль Рабьо принёс «Ювентусу» победу над «Маккаби» в Лиге чемпионов УЕФА
«Ювентус» одержал победу над «Маккаби» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Гол Винисиуса помог «Реалу» победить «Шахтёр» в Лиге чемпионов
«Реал» одержал победу над «Шахтёром» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Копенгагеном» в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА.
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Метеоролог Позднякова спрогнозировала тёплую облачную погоду в Москве на следующей неделе
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала тёплую облачную погоду в Москве на следующей неделе.
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Колосков: смотреть все игры РПЛ неинтересно — потеря времени
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об уровне футбола в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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В ЦПВС заявили о росте активности «опекаемых» Вашингтоном боевиков в Сирии
Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что находящиеся под опекой США боевики начали наращивать активность в САР.
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Гаджи Гаджиев признался, что с интересом смотрит за борьбой в РПЛ
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.
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Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон не останется безучастным на фоне угроз от КНДР
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты не намерены оставаться безучастными на фоне угроз, исходящих от Северной Кореи, в связи с пуском ракеты.
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Каменский: хоккеистов «Спартака» в матче со СКА подвело исполнительское мастерство
Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский высказал мнение, что низкая реализация голевых моментов подвела красно-белых в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА.
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Циципас прокомментировал победу во втором круге турнира в Астане
Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
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Крамник — о Карякине: не сразу он выйдет на свой уровень
Российский шахматист Владимир Крамник оценил перспективы Сергея Карякина вернуться на прежний уровень и бороться за самые высокие позиции.
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В рамках РЭФ-2022 пройдёт около 20 профессиональных дискуссий
В рамках Российского экологического форума пройдёт около 20 профессиональных дискуссий.
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Мирошник: освобождение вошедших в Россию территорий станет следующим шагом интеграции ЛНР
Представитель Луганской Народной Республики Родион Мирошник заявил, что полное освобождение всех вошедших в состав России территорий станет следующим шагом многоуровневой интеграции.
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Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов высказался об отсутствии конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Глава Bellator: я очень рад, что Исаев присоединился к нашему тяжёлому дивизиону
Президент Bellator Скотт Кокер высказался о подписании контракта с непобеждённым российским тяжеловесом Али Исаевым.
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В Кировской области наградили двух жителей, спасших тонущего ребёнка
В Кировской области вручили награды двум жителям, спасшим тонущего ребёнка.
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Смит: Ян — удобный соперник для О'Мэлли
Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе американский боец Энтони Смит поделился ожиданиями от боя Петра Яна и Шона О'Мэлли.
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Эксперт Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями
Заместитель директора по научной работе ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков напомнил об опасности COVID-19 для людей с хроническими заболеваниями.
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Конгрессмен США Скэлиз раскритиковал Байдена после решения ОПЕК+ по добыче нефти
Конгрессмен и парламентский организатор в палате представителей Соединённых Штатов Стивен Скэлиз подверг критике энергетическую политику, проводимую американским лидером Джо Байденом, после решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти.
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Мальдини заявил, что «Милан» намерен продлить контракт с хавбеком Леау
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал цели итальянского клуба продлить контракт с португальским атакующим полузащитником Рафаэлом Леау.
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В Bellator объявили о подписании контракта с Исаевым
В Bellator сообщили о подписании контракта с непобеждённым российским тяжеловесом Али Исаевым.
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Терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала D и C главными витаминами осени.
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов заявил, что вопрос продления контракта с красно-белыми решится в ближайшее время.
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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил о планах ЕС запустить тренировочную миссию для украинских военнослужащих 17 октября.
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Автоэксперт Гришин дал советы по подготовке машины к сезону холодов
Аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин дал советы по подготовке машины к сезону холодов.
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Нападающий «Милана» Оливье Жиру оценил свои шансы на попадание в состав сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.
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Губерниев — о конфликте Гаджиева и Уткина: реакция Камила была чрезмерной
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте между журналистом Василием Уткиным и главой ММА-промоушена AMC Fight Nights Global Камилом Гаджиевым.
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Захарова выразила надежду, что у патриотов России неизменно будет масштабная поддержка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на вечере поэзии ZOV, который организовал RT, выразила надежду, что у патриотов России неизменно будет масштабная поддержка.
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Жена Грайнер: такое ощущение, что она заложница
Шерелл Грайнер, жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, высказалась о ситуации вокруг возможного обмена спортсменки.