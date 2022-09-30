Der Spiegel: в ЕС намерены затруднить въезд для россиян

Страны ЕС решили усложнить въезд для россиян, пишет Der Spiegel: Польша, Финляндия и страны Прибалтики предостерегли от наплыва большого количества российских граждан и связанных с этим «рисков для безопасности». При этом эксперт по миграции Геральд Кнаус отмечает, что страхи о прибытии в ЕС большого числа россиян преувеличены.

С момента начала частичной мобилизации в России многие российские граждане устремились в Грузию, Финляндию и Казахстан, пишет Der Spiegel. Согласно данным российской стороны, за первые четыре дня Россию покинула 261 тысяча человек. В этой связи в ЕС растут опасения по поводу наплыва беженцев.

На этой неделе в Брюсселе состоялась встреча послов стран Евросоюза, на которой обозначилась сильная разница в позициях между странами, имеющими общую границу с Россией и остальными, пишет Der Spiegel. В результате на встрече было решено усложнить въезд в ЕС для россиян.

Как сообщает издание, Германия, Франция и Люксембург выступили за предоставление российским гражданам гуманитарных виз. В свою очередь, послы Польши, Финляндии и стран Прибалтики предостерегли от приезда большого количества россиян и связанных с этим «рисков для безопасности»: представители заявили, что Кремль может использовать приезжих россиян как оружие.

По словам эксперта по миграции Геральда Кнауса, у ЕС нет законных оснований запрещать въезд для россиян. При этом страны Прибалтики, Польша и Финляндия уже закрыли свои границы для россиян с шенгенскими визами. Как отмечает Кнаус, страх перед новым миграционным кризисом преувеличен: «речь идёт, пожалуй, о тысячах, но не о миллионах человек».

Однако перспективы смягчения линии ЕС не просматривается, пишет Der Spiegel. На встрече послов был принят компромисс: Еврокомиссия выработает основные принципы выдачи виз «с особым вниманием к аспекту безопасности». Также послы сошлись на том, что запросы на предоставление убежища или гуманитарных виз должны рассматриваться в индивидуальном порядке.