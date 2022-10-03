Конгрессмен из Техаса: администрация Байдена «ведёт войну с американским народом»

Отказываясь навести порядок на южных рубежах США, администрация американского президента Джо Байдена по сути ведёт войну с собственным народом, убеждён член палаты представителей от штата Техас Чип Рой. Как заявил политик в эфире Fox News, конгрессу давно пора приструнить распоясавшуюся исполнительную власть, к примеру лишив её финансирования до тех пор, пока она не начнёт решать действительно важные проблемы.

А теперь побеседуем с членом палаты представителей от замечательного штата Техас, республиканцем Чипом Роем. Задам такой вопрос: а что о перевозке мигрантов автобусами и самолётами (на север страны, в регионы, удалённые от границы. — ИноТВ) думают техасские избиратели?

ЧИП РОЙ, член палаты представителей США от штата Техас (Республиканская партия): Стюарт, как вы только что сказали в своём эфире, основная тяжесть этого кризиса ложится на наши плечи, на плечи жителей Техаса — и в той трагедии, которую мы сейчас обсуждаем, был замешан в том числе житель города Остин, который я представляю.





Два дня назад, прямо во время моего выступления в палате представителей, мне позвонил мэр техасского города Увалде — и он сокрушался по поводу очередной гибели, очередной трагедии, очередного несчастного случая. Моя подруга Кэсси Гарсиа, которая выдвинула свою кандидатуру на выборах в конгресс в южном Техасе — и кандидат она, кстати, замечательный — по дороге в Хьюстон, куда она направилась на этой неделе, чтобы затем вылететь в Вашингтон к нам в гости, лично видела три погони с участием преступников, переправляющих мигрантов через границу. Вот каково сейчас реальное положение дел на юге Техаса — и жители нашего штата от этого устали, они ведь отлично понимают, что происходит.





И давайте начистоту: губернаторы (Техаса. — ИноТВ) Эбботт и (Флориды. — ИноТВ) Десантис посылали мигрантов в другие регионы страны, чтобы там смогли хоть отчасти прочувствовать то, что мы ощущаем каждый день, — и теперь они, как сказал только что мэр города Игл-Пасс, вошли во вкус. А этот мэр ведь до сих пор не дождался от президентской администрации визита на границу — все тамошние чиновники пропали без вести и никак не объявятся. Сам я снова поеду на границу на эти выходные. Я уже приезжал в Игл-Пасс, мэр которого только что выступал у вас в эфире, в июле, и не один раз — ведь мы все понимаем, что творится.





Правда в том, что гибель 53 человек, которые оказались запертыми в фуре и на техасской жаре просто сварились, произошла потому, что нынешняя администрация отказывается обеспечивать безопасные условия на границе. А что ещё важнее, за прошлый год от отравления фентанилом умерли 72 тысячи американцев — то есть больше, чем погибли во вьетнамской войне, и администрация об этом прекрасно знает. И будь проклят конгресс за то, что он продолжает давать этим людям финансирование! А они по-преженему их обеспечивают, сенат — вчера, а палата представителей — сегодня: они продолжают давать деньги администрации, которая ведёт войну против американского народа и подвергает опасности как граждан США, так и мигрантов.

Господин конгрессмен, но почему же мы не боремся с картелями? Нам сообщают, что в этом году общий объём этого бизнеса достиг 13 миллиардов долларов — это огромное преступное сообщество, которое истребляет американцев. Почему мы не публикуем имена лидеров этих картелей? Почему не ведём за этими лидерами охоту, не предъявляем им обвинения? Почему мы ничего не предпринимаем?

ЧИП РОЙ: Да, Стюарт, говорите вы со смыслом и по делу — но такого здравого смысла у нас в Вашингтоне как раз и нет. Я ещё два года назад предложил законопроект, предусматривающий присвоение этим картелям статуса террористических организаций. Губернатор Эбботт — отдадим ему должное — проявляет наряду с губернатором Десантисом лидерские качества, а вот республиканцы в конгрессе, кстати говоря, прячут головы в песок, а президентская администрация тем временем разрушает Техас и ведёт войну против своего собственного народа. Губернатор Эбботт показал себя лидером, объявив эти картели террористическими организациями.





Мы должны открыть на них охоту, сбить их с ног, чтобы они так твёрдо на них не стояли, сделать так, чтобы крепли не картели, а мы — ведь это позволит нам усилить позиции Западного полушария и надрать зад Китаю. Но нынешняя администрация это делать отказывается, и конгресс должен реально воспользоваться статьёй 1 (Конституции США. — ИноТВ), «правом кошелька», чтобы прижать её к ногтю и сделать то, чего требует американский народ: обезопасить границы, прекратить всю эту чушь, которая творится с ФБР и Налоговым управлением США, остановить уничтожение нашей энергетики и положить конец накачиванию инфляции.





Пора наконец воспользоваться теми инструментами, которые имеются у конгресса, и обуздать исполнительную власть, которая сейчас вышла из-под контроля.

Многие жители Техаса с вами согласны — я даже отсюда это чувствую, а я ведь в Нью-Йорке, а вы поюжнее. И я вижу, что вы чуть ли не по столу стучите в этом вопросе. Но разделяют ли остальные регионы Техаса и Аризона такой настрой, говорят ли они: «Давайте уже что-то делать»?

ЧИП РОЙ: Несомненно. Только сегодня у нас было совещание с делегацией из Техаса, и мы всё больше сходимся во мнении, что нам надо принять реальные меры и бороться за то, чтобы отстоять Техас: уверяю вас, для нас это проблема номер один. Но эта проблема затрагивает всех американцев — повторюсь, Стюарт, от отравления фентанилом погибли 72 тысячи американцев. Это реальная цифра. Только вдумайтесь! Больше погибших, чем за всю вьетнамскую войну. Я уже устал говорить с матерями, которые теряют близких, детей, которые принимают Aderall и Xanax. Нужны ли им на самом деле эти препараты или нет, они же не собираются от них умирать — но в них оказывается фентанил, потому что делают эти таблетки картели.





А ведь мы могли бы положить этому конец буквально завтра. Можно было бы принять закон, а также добавить положения к закону о бюджете, где будет говориться: «Мигрантов либо разворачиваем обратно, либо задерживаем — и точка» — и этот приток мигратов тут же прекратился бы. При этом мы можем сохранить гуманный подход, но гуманность ведь начинается с обеспечения верховенства права и безопасности на границе во имя американского народа и мигрантов, которые пытаются сюда попасть — и при этом погибают, подвергаются насилию, попадают в секс-торговлю. По берегам Рио-Гранде полно могил, да и в самой реке плавают тела. Довольно! Эту проблему можно решить, но нынешняя администрация это делать отказывается, поэтому конгресс должен выполнить свою задачу и прекратить финансировать институции, которые ведут войну против американского народа.





С нами был член палаты представителей Чип Рой. Спасибо вам большое за ваше рвение по этой проблеме — поверьте, такой подход много кто разделяет. Благодарим вас, сэр!





ЧИП РОЙ: С Богом! Спасибо.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2022 года.