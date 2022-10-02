N-TV: всё больше мигрантов въезжают в Германию нелегально

В этом году в Германии снова существенно выросло число несанкционированных въездов в страну, сообщает телеканал N-TV. По данным немецкой полиции, особенно много мигрантов пытается попасть в Германию через границу с Чехией. Популярностью также пользуются маршруты через Сербию, Белоруссию и страны Балтии. С начала года по конец сентября полиция задержала около 56,8 тыс. человек, въехавших в Германию нелегально.

В последние месяцы значительно возросло число несанкционированных въездов в Германию, особенно через немецко-чешскую границу, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной полицией. С начала года и по 28 сентября включительно сотрудники полиции задержали около 56,8 тыс. человек, въехавших в Германию без разрешения.

«В настоящее время эпицентр приходится на германо-чешскую границу, где в 2022 году зарегистрировано более 11 827 несанкционированных въездов, включая более 6500 только в августе и сентябре 2022 года», — сказал представитель немецкой полиции. Соответственно, за весь 2021 год на этой границе было выявлено около 4200 человек. На границе с Австрией, где сейчас действует стационарный пограничный контроль, в этом году вплоть до 28 сентября было зарегистрировано более 13,7 тыс. несанкционированных въездов.

«Таким образом, тенденция к увеличению числа выявленных несанкционированных въездов особенно заметна на восточных и южных границах Германии», — заявили в полиции. По всей стране полиция регистрирует в среднем более 400 несанкционированных въездов в день в зоне своей ответственности. Пограничный контроль на сухопутных границах Германии практически отсутствует, напоминает N-TV.

Если рассматривать ситуацию по федеральным землям, то больше всего людей прибывает в Баварию и Саксонию. С января по август полиция Баварии выявила 15 433 случая несанкционированного въезда через германо-австрийскую и германо-чешскую границы. За тот же период в 2021 году их было 8706. В Саксонии на пограничных участках с Польшей и Чехией было выявлено 7397 несанкционированных въездов, по сравнению с 2402 в тот же период прошлого года.

«Мы знаем, откуда они приходят, где они проезжают, — заявил глава Федеральной полиции Дитер Романн. — Чего мы не знаем, так это почему мы преимущественно не находим соответствий в Eurodac». Система Eurodac позволяет собирать, централизованно хранить и сопоставлять отпечатки пальцев лиц, ищущих убежище, и беженцев по всей Европе, поясняет немецкий телеканал. Сопоставление данных в масштабах всего ЕС призвано помешать людям обращаться за убежищем или международной защитой в нескольких государствах ЕС.

По мнению Романна, это может быть связано, в том числе, с увеличением миграции через Сербию, а также через Белоруссию. «Сербия продолжает оставаться главной транзитной страной для нелегальной миграции в Центральную и Западную Европу из-за своего центрального географического положения на Западных Балканах и национальных визовых правил», — отметил официальный представитель немецкой полиции. Оттуда мигранты пытаются пересечь границы Румынии, Венгрии или Хорватии, чтобы мигрировать в соответствующие страны назначения в Евросоюзе. В этом их поддерживают контрабандные структуры. Особенно в последние месяцы наблюдается рост миграционной динамики, что также повлияло на количество задержаний на германо-чешской границе.

Ещё одной проблемной зоной являются въезды через Белоруссию. По данным полиции Германии, в этом году до 28 сентября было зафиксировано около 4760 несанкционированных въездов через Белоруссию. Основное внимание на этом направлении уделяется границе с Польшей. В конце 2021 года миграционное давление из Белоруссии сначала снизилось, однако с апреля 2022 года немецкая полиция вновь зафиксировала рост месячных показателей до средних трёхзначных чисел. Согласно выводам Федеральной полиции, мигранты в основном используют рейсы с пересадкой в Москве, а оттуда едут через Белоруссию и Польшу. В некоторых случаях они также путешествуют через страны Балтии, сообщает немецкий телеканал N-TV.