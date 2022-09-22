Hill: в минувшем августе в США установили рекорд по годовым арестам нелегалов

За 11 месяцев вплоть до августа 2022 года на юго-западной границе США было задержано 2 150 244 нелегальных мигранта, сообщает The Hill. Отмечается, что раньше годовой показатель арестов на границе никогда не превышал 2 млн человек.

Число арестов нелегальных мигрантов на юго-западной границе США ещё в августе достигло годового рекорда, пишет The Hill. Согласно данным погранично-таможенной службы США, общее число арестов за 11 месяцев вплоть до августа 2022 года составило 2 150 244. Ранее годовое число арестов никогда не превышало 2 млн.

В своём официальном заявлении погранично-таможенная служба США заявила, что основной причиной роста числа мигрантов являются «кризисные коммунистические режимы в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе». Отмечается, что приток мигрантов из этих трёх стран вырос на 175% в сравнении с предыдущим годом. При этом количество арестованных нелегалов из Мексики сократилось на 43%.

Как отмечает The Hill, республиканцы снова пытаются сделать нелегальную миграцию центральной темой предвыборной кампании в конгресс. Некоторые губернаторы-республиканцы отправляли мигрантов на автобусах в демократические штаты, называя это попыткой распределить миграционное бремя. В частности, такие шаги предпринимали губернатор Флориды Рон Десантис и губернатор Техаса Грег Эбботт.

Погранично-таможенная служба США также обнародовала данные по конфискации наркотиков, пишет The Hill: сообщается, что число конфискованных в минувшем августе наркотиков выросло на 1,4% в сравнении с предыдущим месяцем.