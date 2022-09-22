Hill: в минувшем августе в США установили рекорд по годовым арестам нелегалов

01:32
МВД России опровергло сообщения об отправке в военкоматы мужчин за рулём
МВД России опровергло данные о том, что полиция якобы будет останавливать автомобили с мужчинами за рулём и направлять их «представителям военных комиссариатов».
01:15
Глава МИД КНР: никто не может лишить Россию её роли в ООН
Россия должна и далее играть свою важную роль в ООН и никто не может лишить её этого права, заявил глава МИД Китая Ван И.
01:01
Ван Гал: Левандовски — лучший нападающий в мире
Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал считает футболиста «Барселоны» Роберта Левандовски лучшим в мире.
01:01
Politico: в ЕС могут запретить импорт бриллиантов и предметов роскоши из России
Новый пакет санкций Евросоюза может включать запрет на импорт бриллиантов и предметов роскоши из России, сообщает издание Politico со ссылкой на четырёх дипломатов ЕС.
00:43
Mundo Deportivo: «Барселона» нашла замену Бускетсу в «Реале Сосьедад»
Полузащитник «Реал Сосьедад» Мартин Субименди может продолжить карьеру в «Барселоне».
00:33
Глава Чечни Кадыров пообещал добраться до Ахмеда Закаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал найти так называемого эмиссара чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, находящегося в зоне СВО на Украине.
00:23
Галактионов объяснил, почему назначил Тюкавина капитаном молодёжной сборной России
Тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов рассказал, почему Константин Тюкавин был назначен капитаном в матче с Белоруссией.
00:20
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: стратегию Путина понять трудно
На данный момент понять стратегию президента России Владимира Путина трудно, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
00:10
Форвард «Барселоны» Дембеле: главная цель — победа в Лиге чемпионов
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле назвал главную цель каталонского клуба.
00:05
Сенатор Мёрфи не исключил прекращения военной помощи Киеву при победе республиканцев в США
Возможная победа Республиканской партии на предстоящих промежуточных выборах в американский конгресс может стать причиной ослабления военной поддержки, оказываемой Соединёнными Штатами Украине. Такое мнение выразил сенатор Крис Мёрфи.
23:58
Хавбек МЮ Фернандеш назвал Роналду лучшим игроком мира
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о партнёре по команде и сборной Португалии Криштиану Роналду.
23:50
Шотландия разгромила Украину в матче Лиги наций
Футболисты сборной Шотландии обыграли национальную команду Украины в перенесённом матче группового этапа Лиги наций.
23:49
Кадыров заявил, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные обстреляли Запорожскую АЭС из американских реактивных установок.
23:41
«Матч ТВ»: «Уфа» пытается договориться с хавбеком Башкировым
Полузащитник Евгений Башкиров, который находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Уфе».
23:33
МАГАТЭ начало переговоры с Россией и Украиной по параметрам зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало переговоры с Россией и Украиной о параметрах создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в ходе брифинга.
23:29
Агент — о переходе Сошникова в «Айлендерс»: Никита хотел вернуться в Северную Америку
Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Никиты Сошникова, прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Нью-Йорк Айлендерс».
23:20
Боец Top Dog Абрамов объяснил, почему не пошёл в Hardcore Fighting
Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал, почему не пошёл выступать в Hardcore Fighting.
23:17
В Госдуму намерены внести проект об оплате государством ипотеки мобилизованных граждан
Первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев сообщил о планах внести в ГД предложение об оплате государством ипотеки на время службы мобилизованных в ВС России.
23:15
Боец Top Dog Абрамов рассказал о сложностях построения карьеры в профессиональном боксе
Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал о сложностях построения карьеры в профессиональном боксе.
23:08
Президент УЕФА: мы все надеемся, что российские команды скоро вновь смогут участвовать в турнирах
Президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о недопуске сборной России до чемпионата Европы-2024.
23:03
Глава МИД Финляндии не исключил полного запрета на въезд россиян в страну
Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что власти страны введут полный запрет на въезд для граждан России.
22:57
Дибала — о «Роме»: Моуринью позвонил мне, и через несколько минут я принял решение
Аргентинский футболист Пауло Дибала рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Рому».
22:50
Боррель заявил, что Евросоюз не будет участвовать напрямую в конфликте на Украине
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе брифинга заявил, что страны Европейского союза продолжат всячески поддерживать Украину, однако напрямую участвовать в конфликте не собираются.
22:50
Абрамов о возможном исключении бокса: до ОИ ещё достаточно времени
Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов высказался о возможном исключении бокса из программы Олимпийских игр.
22:45
Абрамов: у Усика большая любительская школа, Фьюри же очень корявый
Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов поделился ожиданиями от возможного поединка британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.
22:35
Форвард «Челси» Обамеянг — о Поттере: его идеи очень ясны
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался об английском специалисте Грэме Поттере.
22:35
ФРС США повысила базовую ставку до 3—3,25% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3—3,25%.
22:22
Полузащитник «Реала» Родриго: думаю, мы сможем повторить свои достижения
Полузащитник «Реала» Родриго поделился ожиданиями на текущий сезон.
22:21
В результате удара ВСУ по Херсону повреждено здание пожарной части
Украинские военные нанесли удар по Херсону (Херсонская область), в результате чего здание пожарной части получило повреждения, сообщили в экстренных службах города.
22:13
Диетолог Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры
Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала, кому противопоказаны помидоры.
22:12
Стерлинг: буду очень шокирован, если Росас не станет чемпионом UFC к 25 годам
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался о перспективах 17-летнего американца Рауля Росаса Джуниора.
22:05
В МВД России сообщили о пресечении попыток проведения несанкционированных акций в ряде регионов
Сотрудники полиции пресекли попытки проведения несанкционированных акций в ряде регионов России, сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
22:04
Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»
Российский нападающий Никита Сошников подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».
22:04
Театр «Русский балет» представит свои спектакли в пяти городах Подмосковья
Московский областной театр «Русский балет» представит свои спектакли в пяти городах региона в ближайший месяц.
21:56
Агент Сафонов оценил игру Тюкавина за молодёжную сборную России в матче с Белоруссией
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил игру Константина Тюкавина за молодёжную сборную России в товарищеском матче с Белоруссией.
21:51
В Херсоне сообщили об обстреле украинскими военными паромной переправы через Днепр
Украинские военные обстреляли паромную переправу через реку Днепр в Херсоне, пострадавших в результате атаки нет. Об этом сообщили в оперативных службах города.
21:49
Президент UFC высказался о решении Алдо завершить карьеру
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение бразильского бойца смешанных единоборств Жозе Алдо завершить карьеру.
21:45
Абрамов рассказал о ссоре с тренером на международном турнире в Сербии
Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов поделился, как поссорился с тренером на турнире в Сербии.
21:40
Боец Top Dog Абрамов объяснил, почему ушёл из любительского бокса в кулачные бои
Боец Top Dog, победитель молодёжного ЧЕ по боксу Иван Абрамов рассказал, почему ушёл из любительского бокса в кулачные бои.
21:38
Вучич: заявления Путина о готовности защищать Россию всеми средствами не являются блефом
Президент Сербии Александр Вучич выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин не блефует, когда говорит о готовности использовать все средства для защиты российского народа.
21:33
Агент Бальде: Кейта не покинет Россию
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал, что футболист не покинет Россию.
21:24
Лавров: США и Британия запретили Киеву переговоры с Москвой, испугавшись договорённостей
Соединённые Штаты и Великобритания испугались достигнутых в марте договорённостей между Россией и Украиной, поэтому запретили Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Newsweek.
21:18
Жулин отреагировал на новость о положительной допинг-пробе Б у Валиевой
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию американского журналиста Дэвида Лиса о том, что проба Б российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.
21:07
Борисов: Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте МКС до 2028 года
Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой долей вероятности продолжит участие в проекте Международной космической станции (МКС) до 2028 года.
20:58
Железняков: что бы ни говорил журналист Лиз, потом всё опровергается и превращается в ложь
Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что информация американского журналиста Дейва Лиза о положительной допинг‑пробе Б олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой является ложью.
20:57
Руис — о трансфере в ПСЖ: невозможно отказать такому клубу
Полузащитник Фабиан Руис прокомментировал трансфер из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен».
20:53
Синоптик Котилевская пообещала тёплую и дождливую погоду в европейской части России в начале октября
Ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская рассказала о погоде в европейской части России в конце сентября и начале октября.
20:53
Нутрициолог Омельченко посоветовала уменьшить потребление хлеба
Нутрициолог и специалист по прикорму и пищевому поведению детей Елизавета Омельченко посоветовала уменьшить потребление хлеба.
20:51
Лавров призвал Швейцарию вернуться к политике нейтрального государства
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал Берн вернуться к нейтральной политике.
20:43
AS: «Реал» и Модрич могут продлить контракт до 2024 года
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с клубом до 2024 года.