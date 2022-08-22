NBC: число мигрантов на южных границах США побило рекорд и превысило два миллиона

Таможня и пограничные службы только за этот налоговый период насчитали более 2 миллионов мигрантов у южных границ США, что побило рекорд прошлого года. Большинство путешествующих — одинокие мужчины и семьи с детьми, которые ищут новый дом и новые возможности, передаёт NBC.

Среди толп мигрантов, которые идут в США, — дети. Некоторые из них ещё не умеют ходить, но уже провели в путешествии сотни миль.

МИГРАНТКА: Наши дети для нас не обуза.

Маленькие мальчики и девочки, многие из которых родились во время долгого пути на север. Например, маленькая 3-летняя Валентина, которая путешествует вместе со своими родителями-венесуэльцами, но родилась в Колумбии.

МАТЬ ВАЛЕНТИНЫ: С маленькой дочерью Мексика легче даст нам разрешение на пересечение её территории.

Эта семья скоро станет составляющей рекордного года по числу пересечений границы. Только за этот налоговый период таможня и пограничные службы насчитали более 2 миллиона мигрантов, что побило рекорд, установленный в прошлом году. Большинство — одинокие мужчины и семьи с детьми. И в то время введённые в пандемию законы, такие, как Раздел 42 (Свода федеральных правил. — ИноТВ), по-прежнему ограничивают мигрантам возможности просить об убежище, это не останавливает семьи от продолжения путешествия на север.

МИГРАНТ: Он не знает, насколько ужасно жить в такой стране, как Венесуэла, с такой диктатурой, как у нас.

Теперь в таких же убежищах, как здесь, в южном (мексиканском. — ИноТВ) штате Оахака, заявляют, что ежедневно к ним прибывает около тысячи мигрантов — целые семьи, часто с маленькими детьми на руках.

ДРУГОЙ МИГРАНТ: Мы жили в Эквадоре 7 лет, там родился наш ребёнок. И оттуда мы пришли сюда.

Они ждут разрешений от правительства, которые позволят им продолжить путешествие по Мексике в надежде, что однажды они доберутся до новог дома, который предоставит им новые возможности. Валериа Леон, NBC News.