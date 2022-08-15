Глава профсоюза пограничников: за притоком в США мигрантов стоят картели — но они лишь пользуются американскими законами

Поразительный рост числа нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь южную границу США, — дело рук наркокартелей, которые не только зарабатывают на перевозке людей, но и пользуются миграционным кризисом для контрабанды наркотиков, заявил в эфире Fox News председатель профсоюза американских пограничников Брэндон Джадд. Между тем, по мнению Джадда, условия для организованных преступных групп создают сами американские власти — и принимать меры для того, чтобы защитить граждан США, они не спешат.

А подробнее эту тему мы обсудим с председателем профсоюза «Национальный совет работников Службы пограничного контроля США» Брэндоном Джаддом.

Брэндон, в начале нашей с Вами беседы я хотел бы привести кое-какую статистику по числу мигрантов, обнаруженных при попытке пересечения границы, — именно на неё намекал Билл. И речь заходит о цифрах такого порядка — просто поражаешься! (В районе техасского города Дель Рио. — ИноТВ) число мигрантов с Кубы возросло на 700 процентов, из Венесуэлы — на 275 процентов. А в районе долины Рио-Гранде число мигрантов из Никарагуа увеличилось на 245 процентов. И дальше — всё время похожие цифры: и в районе Эль-Пасо, и в районе Юмы... Особенно в районе Юмы — посмотрите, сколько прибывает мигрантов из Колумбии (их количество выросло на 12700 процентов. — ИноТВ).

Брэндон, вы слышали, как Билл намекнул, что только за последние несколько месяцев нашу границу пересекли сотни тысяч человек. Ну и, наверное, вкратце спросить тут можно только вот что — что за дела?





БРЭНДОН ДЖАДД, председатель Национального совета работников Службы пограничного контроля США: Это всё — работа картелей. Если изучить, на что они способны, то оказывается, что они могут работать в любой точке планеты и рекламировать свои услуги — а всё из-за того, какая политика проводится у нас в США: пока люди понимают, что их в итоге выпустят, что за нарушение наших законов их ждёт поощрение, они будут и дальше прибывать и выплачивать картелям тысячи долларов за помощь в том, чтобы добраться до Америки.





У нас говорят, что Мексика не принимает этих людей обратно из-за того, что их депортировали по разделу 42*, — но ведь эти люди и в Мексике тоже являются нелегалами, и, когда они пересекают мексикано-гватемальскую границу, они совершают по мексиканским законам противоправное действие, однако Мексика никому из них обвинений не предъявляет. На данный момент мексиканские власти не ведут себя как настоящие партнёры по охране границ, а причина проста: упомянутые картели зарабатывают на этом огромные деньги, и эти деньги в итоге возвращаются в Мексику и вливаются в экономику страны.





Словом, если присмотреться, оказывается, что всё это — работа картелей. В корне проблемы лежит наш собственный политический курс, а картели этот курс эксплуатируют.

Это ужасная катастрофа, ведь в данном случае ужасному обращению подвергаются настоящие живые люди, в том числе и дети — ситуация с нелегальной перевозкой людей сейчас просто кошмарная.

И я хотел бы отметить количество изъятий фентанила — это уже не катастрофа, а что-то ещё хуже, причём не только для жителей пограничных регионов. А ведь речь идёт об изъятиях таких грузов фентанила, которых хватит для того, чтобы убить многие сотни тысяч человек. Его и провозят через границу в машинах, и проносят в рюкзаках, и транспортируют всеми остальными возможными способами. И, несмотря на все разговоры, что-то непохоже, чтобы президентская администрация нашла способ этот трафик прекратить или хотя бы сократить его масштабы — во всяком случае, об этом говорят те цифры, которые я Вам сейчас показал. Как считаете, действительно ли принимаются меры, чтобы взять ситуацию под контроль?





БРЭНДОН ДЖАДД: Да я наверняка знаю, что не принимаются. Я много раз говорил с высокопоставленными чиновниками из нынешнего состава администрации Белого дома, и они ничего не делают. Причём они прекрасно знают, что нужно делать и какие решения принимать, знают разные программы. Но когда мы надеваем форму — я и сам пару дней назад нёс дежурство на границе, в ночную смену выходил, — получается, что картели уже знают, что им нужно лишь нам создать перегрузку, чтобы мы не выходили «в поле». Ну а когда мы не выходим в поле — тогда-то они и перевозят ценные грузы вроде фентанила, который так попадает в США.





Объёмы наркотиков, которые сейчас ходят у нас по улицам, соответствуют количеству попадающих к нам нелегальных мигрантов — и это никого не должно удивлять: после того, как картели инициировали всплеск нелегальной миграции, они получили возможность перевозить через границу наркотики. А те наносят вред гражданам США, убивают столько наших соотечественников и наших детей. В этом и заключается проблема. А нам нужно задавать вопрос, почему Белый дом не принимает мер, дабы защитить американских граждан?

Дата выхода в эфир 14 августа 2022 года.

* Раздел 42 Кодекса США содержит акты, регламентирующие здравоохранение и соцобеспечение. В соответствии со статьёй 265 этого раздела, власти США могут высылать из страны лиц, недавно побывавших на любой территории, где зафиксировано опасное инфекционное заболевание. После начала пандемии коронавируса администрация Дональда Трампа стала активно пользоваться этим положением для снижения миграционного потока — многим мигрантам на его основании отказывали во въезде на американскую территорию. Администрация Байдена до недавних пор придерживалась того же курса (прим. ИноТВ).