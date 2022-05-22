От кризиса к кризису — ведущий Fox Business о внутренней политике Байдена

Ведущий Fox Business Стюарт Варни считает, что именно действующий президент США Джо Байден в первую очередь должен нести ответственность за то, что страна переживает в последнее время один кризис за другим. При этом всё больше проблем под руководством Байдена возникает в сфере финансов и потребления, а приток беженцев из-за его политики открытых границ усугубляет и без того сложную экономическую ситуацию, отмечает Варни.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Наша страна переживает один кризис за другим, однако президент не хочет ни за что отвечать. Его защитники говорят, что инфляция, кризис на границе и надвигающаяся рецессия — это не его вина. Вы также услышите фразу, что «это не из-за него».



Я не согласен. Многое из того, что происходит, случилось из-за него. Он пошёл на поводу у защитников климата — и положил конец энергетической независимости Америки. Эти рекордно высокие цены на бензин и дизельное топливо — на его совести.

Он также всегда поддерживал сторонников открытых границ — и посмотрите, что мы теперь имеем: миллионы нелегалов наводнили страну с тех пор, как он вступил в должность. А после отмены ограничительной статьи 42 готовьтесь к новому массовому всплеску миграции. Кризис на границе тоже на его совести.



Дефицит смесей для детского питания также образовался из-за некомпетентности его администрации, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) отказалось вновь открыть фабрику Abbott.



На фондовом рынке распродажа: спонсируемый вашим работодателем план пенсионных накоплений 401K сильно упал в цене из-за растущей инфляции. И вина за инфляцию тоже лежит на Байдене: он растрачивает триллионы, он вновь назначает главой Федеральной резервной системы США Пауэлла, который триллионами печатает деньги — а потом присылает своего неопытного пресс-секретаря, чтобы обвинить во всём кого-то другого.



Это не лидерство — это какое-то отклонение и поиск оправданий. И это вызывает очень сильное беспокойство, потому что три крупных проблемы, от которых Байден пытается отстраниться, по всей вероятности, лишь усугубятся. Инфляция может достигнуть 10-процентого уровня, цены на бензин могут вырасти до пяти или даже шести долларов за галлон.



Рецессия, очередной приток мигрантов на границе — всё это ещё впереди. И пока Байден находится в Овальном кабинете, где должны приниматься решения, ответственность за всё это лежит на нём.



Дата выхода в эфир 19 мая 2021 года.

