CNBC: американские пограничники вынуждены массово отпускать задержанных нелегалов — их становится негде содержать

На южных рубежах США продолжается миграционный кризис: сотрудники Пограничной службы страны жалуются, что их центры содержания уже переполнены, поэтому теперь им приходится просто отпускать мигрантов на все четыре стороны, передаёт CNBC. Между тем, по информации канала, администрация Байдена на таком фоне собирается внедрить крайне спорное нововведение, организовав перевозку мигрантов в города, удалённые от границы, за счёт федеральной казны.

А на фоне таких решений Верховного суда в США фиксируется рекордное число случаев незаконного пересечения границы — об этом свидетельствуют данные, полученные NBC News от министерства внутренней безопасности. Сотрудники пограничных служб признаются, что у них уже заканчиваются помещения для того, чтобы размещать мигрантов и их оформлять.

Администрация Байдена между тем только что предложила новую и очень спорную инициативу, предназначенную для того, чтобы несколько облегчить ситуацию с наплывом людей на южной границе. Репортаж корреспондента NBC Джулии Эйнсли.

Мы — неподалёку от Эль-Пасо, сопровождаем сотрудников Пограничной службы США. Как они рассказывают, мигранты пересекают границу без остановки.

Сотрудники обнаружили вот эту группу мужчин родом из Бразилии и Мексики.

ДЖУЛИЯ ЭЙНСЛИ, корреспондент NBC News: По словам сотрудников Пограничной службы, здесь, на границе между мексиканским Хуаресом и штатом Нью-Мексико, уже фиксируется такое количество мигрантов, проникающих в США, что приток в итоге должен будет превысить абсолютный рекорд, установленный в прошлом году. А это значит, что необходимость быстро оформлять мигрантов и отсылать их отсюда приобретает как никогда большое значение.

В прошлом месяце случаев незаконного пересечения границы было зафиксировано более 234 тысяч, что стало рекордным месячным показателем за всю историю. Даже несмотря на то, что коронавирусные ограничения на границе, действующие в соответствии с так называемым Разделом 42*, до сих пор в силе, большую часть этих мигрантов в итоге пропустили в США. Число мигрантов настолько велико, что сотрудники проводят в Эль-Пасо так называемые «уличные освобождения».

ПИТЕР ХАКЕС, заместитель главы Пограничной службы США: Поскольку здесь мы дошли до лимита вместимости — больше трёх с половиной тысяч человек у нас было, — мы их отвезли на автобусный вокзал.

А администрация Байдена задумалась ещё об одном спорном нововведении: согласно служебным документам, полученным NBC News, министерство внутренней безопасности планирует за счёт федеральных средств организовать транспортировку мигрантов автобусами до центров содержания в городах, удалённых от границы. Предполагается, что сначала мигрантов будут отправлять в Лос-Анджелес, позднее — в Альбукерке, Даллас и Хьюстон, а вскоре — и в другие города. По словам высокопоставленного чиновника министерства внутренней безопасности, речь идёт о чрезвычайном плане, предназначенном для того, чтобы сгладить ситуацию с наплывом людей.

РИКАРДО САМОНЬЕХО, судья округа Эль-Пасо: Это действительно кризис.

Судья округа Эль-Пасо Рикардо Самоньехо о решениях администрации Байдена по вопросам границы отзывается критически — он обеспокоен тем, к каким последствиям может привести отмена режима по Разделу 42.

РИКАРДО САМОНЬЕХО: Границу переходит всё больше людей, не хватает волонтёров, а теперь и рейсы будут идти не в том направлении, в котором надо, — получится идеальный шторм.

В центре содержания мигрантов Энансиейшн Хаус в Эль-Пасо мы повстречали Хамону. Девушка, которая не захотела показывать лицо на камеру, рассказала нам, что с сыном бежала из Колумбии, где их даже похищали. «Но рискнули мы отнюдь не напрасно», — говорит она.

Джулия Эйнсли — для NBC News.

Дата выхода в эфир 14 июня 2022 года.

* Раздел 42 Кодекса США содержит акты, регламентирующие здравоохранение и соцобеспечение. В соответствии со статьёй 265 этого раздела, власти США могут высылать из страны лиц, недавно побывавших на любой территории, где зафиксировано опасное инфекционное заболевание. После начала пандемии коронавируса администрация Дональда Трампа стала активно пользоваться этим положением для снижения миграционного потока — многим мигрантам на его основании отказывали во въезде на американскую территорию (прим. ИноТВ).