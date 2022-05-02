SRF: кризис на границе с Мексикой становится для Байдена неразрешимой проблемой

Кризис на южной границе США становится неразрешимой проблемой для президента Джо Байдена. По всей видимости, у американского руководства сейчас нет никакого представления о том, как должна выглядеть дееспособная миграционная политика, отмечает корреспондент швейцарского телеканала SRF. Этим активно пользуются республиканцы в своих нападках на Белый дом, настаивающие, что с отменой регламентов Трампа ситуация только обострится.

«Страна без безопасной границы — не страна!» — заявил лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, буквально выплеснув эту фразу в горячий песок пустыни, мрачно стоя перед бронированным автомобилем. Как отмечает швейцарский телеканал SRF, прямо на границе США и Мексики Маккарти сделал то, что любит больше всего: выразил своё отвращение ко всему, что исходит из Белого дома при президенте Джо Байдене.

Республиканцы делают это очень ловко, подчёркивает корреспондент телеканала Паскаль Вебер. Они знают, что миграция — одна из самых чувствительных проблем для большинства американцев, которая следует сразу за рекордно высокой инфляцией и стоит на одной ступени со страхом перед растущим уровнем преступности.

Только за первый год пребывания Байдена на посту президента власти США арестовали почти два миллиона мигрантов на границе с Мексикой, отмечает SRF. Более того, это число всё растёт и растёт. Теперь, в течение ближайшего месяца, правительство также хочет отменить специальное постановление, принятое в эпоху Трампа. В течение последних двух лет это правило позволяло США немедленно депортировать мигрантов обратно в Мексику без каких-либо сложных формальных процедур.

Это специальное постановление под названием Title 42 было принято экс-президентом Дональдом Трампом в начале пандемии коронавируса с целью перекрыть границу США, ссылаясь на нужды здравоохранения, поясняет швейцарский телеканал.

Однако в США, как и во многих других странах, пандемия больше не считается актуальной угрозой. Под давлением республиканцев и республиканских судей ограничительные меры для защиты от коронавируса отменяются одна за другой.

Теперь Министерство здравоохранения и социальных служб США объявило, что с 23 мая даже специальный регламент Title 42 больше не может использоваться для депортации мигрантов без лишних бюрократических проволочек.

Для политических оппонентов Байдена это настоящий подарок, особенно в накалённой атмосфере в год промежуточных выборов. Пресс-секретарь Байдена Псаки может сколько угодно указывать на то, что Title 42 — это мера в сфере политики здравоохранения, а не инструмент миграционной политики. И она может сколько угодно подчёркивать, что Белый дом считает, что «наша иммиграционная система сломана и её нужно было исправить давным-давно». У США нет работающей миграционной политики, и Белый дом под руководством Байдена, очевидно, тоже не имеет о ней никакого представления, подчёркивает корреспондент SRF.

Поэтому республиканцам легко подвергать нападкам президента, которого они презирают. «Если президент Байден отменит Title 42, то здесь всё станет ещё намного хуже, — утверждает Маккарти. Он знает, какие слова найдут отклик у его аудитории на границе с Мексикой. — Тогда всё станет не просто невыносимо, всё станет неконтролируемо».

Это опасение разделяют и некоторые демократы. Например, печально известный сенатор Джо Манчин выступил против скорейшей отмены специального положения Title 42, как и другие сенаторы-демократы, которым осенью предстоят перевыборы. Даже администрация Байдена ожидает массового увеличения числа мигрантов после 23 мая, если положение Title 42 действительно будет отменено.

Однако предметное обсуждение того, как могла бы выглядеть гуманная миграционная политика, которая в то же время будет работать на защиту границ, вряд ли возможно в условиях нынешнего напряжённого политического климата в США, заключает швейцарский телеканал SRF.