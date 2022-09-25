Euractiv: жизнь в «предвыборном режиме» мешает ЕС решать насущные проблемы

Правительства многих государств Евросоюза часто оказываются политически нежизнеспособны, а партии постоянно существуют в «предвыборном» режиме. Это мешает властям решать актуальные вызовы и проблемы своих стран, сообщает Euractiv, основываясь на данных нового исследования компании Pantarhei. При этом Венгрия, которую Брюссель недавно отказался считать полноценной демократией, демонстрирует в этом рейтинге похвальную стабильность, отмечается в материале.

Консалтинговая компания Pantarhei в своём новом аналитическом исследовании присудила Венгрии самый низкий индекс нестабильности ЕС. За ней следуют Кипр, Литва, Люксембург и Германия, а Испания, Болгария и Италия, в которых в последние годы постоянно меняются правительства и где не удаётся сформировать прочные коалиции, оцениваются как самые нестабильные государства Евросоюза. Партия «Фидес» Виктора Орбана находится у власти с 2010 года, а две трети венгерского парламента на последних четырёх всеобщих выборах закрепили не самую либеральную модель демократии в стране, отмечает Euractiv.

Индекс вычисляется на основе того, сколько партий входит в состав правительства и как много изменений произошло в структуре власти за последние два парламентских мандата. Европарламент, в свою очередь, недавно одобрил резолюцию, в которой говорится, что Венгрия превратилась в «гибридный режим с избирательной автократией» и больше не может считаться полноценной демократией, сообщает издание. Многие правительства стран ЕС испытывают трудности с политической жизнеспособностью в течение всего срока своих полномочий, то есть партии по сути постоянно находятся в предвыборном режиме, говорится в исследовании. Это значительно ограничивает их возможности в деле решения насущных проблем в их странах, Совету министров становится сложнее достигать консенсуса, и политическая инициатива переходит Еврокомиссии.

«Характер управления значительно изменился по всей Европе: стал более разрозненным, более нестабильным. Это также влияет на возможность согласования фундаментальных политических решений в совете», — Euractiv цитирует слова одного из управляющих партнёров Pantarhei. Повышение уровня политической нестабильности в Европейском союзе спровоцировало рост как правых, так и левых популистских течений, а также падение поддержки умеренных партий. За последнее десятилетие в 21 из 27 государств-членов произошли смены правительств, в том числе по шесть раз в Австрии и Италии, семь раз в Румынии. «Эра крупных партий с чёткими политическими условиями в ЕС, похоже, закончилась… Новой нормой стали коалиции, состоящие из трёх или более партий», — цитирует автор текст исследования.

Выборы в Европейский парламент в 2024 году, вероятно, станут ещё одним стресс-тестом для системы, в которой, как ожидается, крайне правые и националистические партии добьются значительных успехов, резюмирует автор.