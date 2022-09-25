FAZ: итальянские СМИ обвинили фон дер Ляйен в организации «политического землетрясения» накануне выборов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике за свои комментарии об «инструментах» влияния на правительство в случае прихода к власти в Италии правого альянса, пишет Frankfurter Allgemeine. Не только правые, но и центристские партии назвали её заявление «вмешательством в выборы». Итальянские СМИ, в свою очередь, обвинили фон дер Ляйен в организации «политического землетрясения» накануне парламентских выборов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике в Италии за свои комментарии по поводу парламентских выборов 25 сентября. Заявления фон дер Ляйен отвергли не только правые, но и центристские партии. Они назвали действия главы Еврокомиссии вмешательством в итальянские выборы, пишет Frankfurter Allgemeine.

В пятницу на мероприятии в Принстонском университете в американском штате Нью-Джерси фон дер Ляйен ответила на вопрос студентов о том, беспокоит ли её возможная победа на выборах в Италии правового альянса: «Если дела пойдут в сложном направлении — я уже говорила о Венгрии и Польше, — у нас есть определённые инструменты».

Спор из-за нарушений верховенства права между двумя странами — членами ЕС и Брюсселем тлеет уже много лет. Совсем недавно Еврокомиссия предложила сократить финансирование Венгрии из бюджета ЕС на €7,5 млрд из-за отсутствия прогресса в борьбе с коррупцией.

В пятницу вечером официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер попытался сгладить ситуацию и отверг обвинения во вмешательстве. «Совершенно ясно, что председатель не вмешивалась в итальянские выборы», — заявил Мамер на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, фон дер Ляйен просто упомянула роль Еврокомиссии в качестве «блюстителя договоров», в первую очередь в отношении верховенства права.

Мамер отметил, что фон дер Ляйен также ясно дала понять, что Еврокомиссия «будет работать с каждым правительством, которое будет сформировано в результате выборов и которое, в свою очередь, захочет работать с Еврокомиссией».

К тому моменту итальянские СМИ уже писали о «политическом землетрясении», устроенном фон дер Ляйен накануне выборов. В разговоре с ежедневной газетой Corriere della Sera в субботу бывший министр внутренних дел и лидер правой партии «Лига» Маттео Сальвини призвал председателя Еврокомиссии «извиниться или уйти в отставку».

Ранее Сальвини написал в Twitter: «Что это, угроза?» Он обвинил фон дер Ляйен в «позорном высокомерии» и попросил её уважать голос «свободного, демократического и суверенного итальянского народа».

Бывший еврокомиссар и заместитель лидера правоцентристской партии «Вперёд, Италия» Антонио Таяни также осудил фон дер Ляйен за «вмешательство». «Задача комиссии — следить за соблюдением договоров ЕС, а не за выборами в демократических странах ЕС», — заявил Таяни.

Бывший премьер-министр и лидер партии «Живая Италия», входящей в центристский альянс, Маттео Ренци предостерёг фон дер Ляйен от «любого вмешательства в дела Италии». Он подчеркнул: «Даже если победят правые, Европа должна уважать результаты выборов».

Джорджа Мелони, лидер национал-консервативной партии «Братья Италии» и фаворит на смену Марио Драги на посту премьер-министра, в умеренных выражениях призвала фон дер Ляйен проявлять сдержанность: «Одно дело — политические партии, парламент, роль партийного политика, другое дело — комиссары, которые являются чем-то вроде министров всей Еврокомиссии. Поэтому я бы посоветовала как комиссарам, так и Европейской комиссии в целом проявлять благоразумие, принимая во внимание их авторитет».

Лидер Демократической партии Энрико Летта ещё более сдержанно прокомментировал заявления фон дер Ляйен. Летта выразил уверенность, что глава Еврокомиссии «обязательно внесёт ясность в заявления, породившие недоразумения».

Итальянские СМИ утверждают, что фон дер Ляйен подтвердила версию правых партий Италии, согласно которой Еврокомиссия принимает меры против таких стран, как Венгрия и Польша, не из-за нарушения ими верховенства права, а скорее из-за политической ориентации Будапешта и Варшавы. Вскоре к этому списку может присоединиться и Рим, отмечает Frankfurter Allgemeine.