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Le Figaro: «пусть извинится или уходит в отставку» — Сальвини возмутили слова фон дер Ляйен об инструментах влияния на итальянских правых

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Консервативный политик Маттео Сальвини потребовал «извинений или отставки» Урсулы фон дер Ляйен и обвинил её в попытке вмешательства в итальянские выборы после комментариев об «инструментах» влияния на крайне правых в случае их победы, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, в ответ на вопрос о предстоящих выборах в Италии фон дер Ляйен намекнула, что Еврокомиссия примет меры, если дела в Италии пойдут в том же направлении, что и в Венгрии и Польше.
Le Figaro: «пусть извинится или уходит в отставку» — Сальвини возмутили слова фон дер Ляйен об инструментах влияния на итальянских правых
AP

Лидер итальянской партии «Лига Севера» Маттео Сальвини потребовал «извинений или отставки» Урсулы фон дер Ляйен, упомянувшей об имеющихся в распоряжении Брюсселя «инструментах» для наказания за возможные нарушения демократических принципов ЕС в случае победы ультраконсерваторов на парламентских выборах в Италии, сообщает Le Figaro.

Как передаёт издание, в ответ на вопрос о скорых выборах в Италии, фаворитом которых, по опросам, является коалиция правых и крайне правых кандидатов, фон дер Ляйен заявила: «Если дела пойдут в трудном направлении (то есть в направлении Венгрии и Польши), то у нас есть инструменты». При этом глава Еврокомиссии подчеркнула: «Независимо от того, какое правительство будет избрано демократическим путём, мы будем работать вместе».

Слова фон дер Ляйен возмутили консервативного политика Маттео Сальвини, чья партия входит в коалицию, объявленную фаворитом на предстоящих выборах. «Что это, угроза? Позорное высокомерие. Уважайте свободный, демократический и суверенный выбор итальянского народа! Кто всем угодлив, никому не пригодлив», — написал он в своём аккаунте в социальных сетях. «Либо она приносит свои извинения, либо уходит в отставку», — добавил Сальвини в интервью итальянским СМИ. Похожим образом на слова главы Еврокомиссии отреагировал вице-президент партии Сильвио Берлускони Forza Italia Антонио Таяни, назвав их «вмешательством» в предвыборную кампанию.

Тем временем пресс-секретарь Урсулы фон дер Ляйен Эрик Мамер напомнил, что комиссия работает «с любым правительством, которое появляется в результате выборов и готово работать с Европейской комиссией». «Совершенно ясно, что председатель не вмешивалась в итальянские выборы. Когда она упомянула инструменты, она имела в виду конкретные процедуры, проводимые в других странах Европейского союза», — заявил Мамер.

Как напоминает газета, Европейская комиссия вступила в конфронтацию с Венгрией и Польшей, обвинив эти страны в нарушениях верховенства права. В частности, Брюссель отказывается выделять им средства до тех пор, пока они не проведут требуемые реформы.

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источник
Le Figaro Франция Европа
теги
Европейская комиссия Евросоюз Италия Маттео Сальвини парламентские выборы Урсула фон дер Ляйен
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