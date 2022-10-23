Le Monde: Евросоюз намерен «сотрудничать» с новым ультраправым правительством Италии

Председатели ведущих европейских органов поздравили лидера правой коалиции Джорджу Мелони со вступлением в должность премьер-министра Италии и выразили готовность наладить с новым правительством «конструктивное сотрудничество» для совместного решения стоящих перед ЕС проблем, сообщает Le Monde. Как отмечает газета, некоторые назначения говорят о желании Мелони успокоить Брюссель, который проявлял обеспокоенность в связи с приходом к власти в Италии самого правого и европоскептического правительства с 1946 года.

Евросоюз, проявлявший большую осторожность сразу после прихода к власти в Италии ультраправых, заявил о готовности «сотрудничать» с евроскептическим правительством Джорджи Мелони, пишет Le Monde. Новый кабинет министров во главе с председателем принял присягу в субботу, 22 октября, и начинает работу с воскресенья.

«Поздравляю Джорджу Мелони с назначением на должность премьер-министра — первую женщину, занявшую этот пост [в Италии], — цитирует издание сообщение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter. — Я рассчитываю на конструктивное сотрудничество с новым правительством в свете проблем, которые нам необходимо решить сообща». «Давайте работать вместе на благо Италии и ЕС», — написал со своей стороны председатель Евросовета Шарль Мишель. «Италия нужна Европе. Вместе мы преодолеем любые трудности», — подчеркнула в свою очередь председатель Европарламента Роберта Метсола в твите на итальянском языке.

Такая реакция в унисон со стороны трёх основных институтов ЕС резко контрастировала с молчанием лидеров его стран-членов, отмечает французская газета, — по крайней мере, до вечера субботы, когда канцлер Германии Олаф Шольц также поздравил нового премьер-министра Италии. «Я рад продолжить тесное сотрудничество с Италией в составе ЕС, НАТО и G7», — заявил Шольц. Он также поблагодарил Марио Драги за «хорошее немецко-итальянское сотрудничество» в течение последних лет. От Парижа и Мадрида не поступало официальных сообщений.

По информации Le Monde, консервативный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одним из первых европейских лидеров поздравил Мелони, назвав её вступление в должность «великим днём для правых в Европе». Ультраправые также не остались в стороне: «Повсюду в Европе к власти приходят патриоты и вместе с ними — та Европа наций, к которой мы стремимся», — заявила лидер французского Нацобъединения Марин Ле Пен.

Как рассказывает издание, 45-летняя Джорджа Мелони одержала историческую победу на парламентских выборах в Италии 25 сентября и смогла развеять негативный имидж своей постфашистской партии «Братья Италии». Мелони встала у власти спустя ровно сто лет после фашистского диктатора Бенито Муссолини, поклонницей которого она была в юности. Коалиция, в которую также входят глава популистской «Лиги» Маттео Сальвини и правоцентристская партия «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони, получила абсолютное большинство как в палате депутатов, так и в сенате.

Новым министром иностранных дел и вице-премьер-министром в Италии станет бывший председатель Еврокомиссии Антонио Таяни, а представитель умеренного крыла «Лиги» Джанкарло Джоржетти, который уже входил в состав правительства Марио Драги, займёт должность главы Министерства экономики. Такие назначения говорят о желании успокоить партнёров Рима, которые обеспокоены приходом к власти в Италии самого правого и самого евроскептически настроенного главы правительства с 1946 года. Так, ещё до выборов фон дер Ляйен вызвала возмущение в Италии, напомнив о имеющихся в распоряжении Брюсселя механизмах для санкций в ответ на возможные нарушения демократических принципов ЕС в случае победы ультраправых, напоминает Le Monde.