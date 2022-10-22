Le Figaro: первая в Италии женщина премьер-министр сформировала правительство

Джорджа Мелони станет первой в истории Италии женщиной на посту председателя Совета министров благодаря победе на выборах в составе правой коалиции, пишет Le Figaro. Новый премьер-министр в рекордные 27 дней подготовила список своего кабинета и старается не дать разногласиям среди союзников испортить практически безукоризненное начало своего срока.

Новое правительство Италии под руководством Джорджи Мелони начнёт работу в кратчайшие сроки — всего через 27 дней после победы на выборах, сообщает Le Figaro. В пятницу президент страны Серджо Маттарелла поручил новому премьер-министру сформировать свой кабинет, и она, вопреки традиции, согласилась без дальнейших консультаций, предоставив окончательный список кандидатов на подпись. Это означает, что состав правительства тщательно подготавливался с согласия главы государства, отмечает издание.

В 45 лет Джорджа Мелони стала первой женщиной, возглавившей Совет министров и пробившей стеклянный потолок. Для Италии её победа — настоящая революция, которая также означает смену поколения среди лидеров итальянских правых. Формирование нового правительства прошло так быстро, что оно принесёт присягу в субботу утром и начнёт работу с воскресенья. В тот же день Мелони может также встретиться с Эммануэлем Макроном, чтобы как можно быстрее заручиться поддержкой парламента.

Как указывает французская газета, такая скорость удивляет: за последние дни между новым премьер-министром и её союзниками Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони произошли разногласия. Они обеспечили ей поддержку на выборах ценой министерских портфелей, однако теперь подтвердили раскол в коалиции по всем вопросам. Джорджа Мелони, зная об ожидающих её сложностях, хотела ускорить процесс, чтобы избежать появления новых противоречий. Хотя вчера лидеры коалиции прибыли вместе на консультацию с президентом страны, глава правительства проследила, чтобы только она одна сделала заявление, не позволив услышать разногласия.

Но главным образом ускоренное вступление в должность показывает мастерство Мелони, которая, по мнению политолога Лоренцо Кастеллани из Свободного международного университета социальных исследований (LUISS), «с 25 сентября не сделала практически ни одной ошибки». Вечером после победы она не высказала никакого триумфализма. Она продемонстрировала непоколебимую решимость и не дала союзникам продвинуть своих ставленников, при этом до определённой степени выполняя их требования по составу правительства и отдав им больше портфелей, чем они могли надеяться по результатам выборов. Символом её лидерства является и то, что, не позволив сделать из себя заложника, она оставила окончательное решение за собой.

Правительство Джорджи Мелони — настоящее политическое правительство, которое отражает ориентиры и принципы сбалансированности выбранного большинства. Кроме того, оно состоит из людей, действительно являющихся экспертами в выполнении порученных им задач. Наконец, новый кабинет должен подтвердить пронатовскую и проевропейскую позицию Италии — в связи с этим министром иностранных дел и вице-премьером назначен Антонио Таяни, бывший глава Европарламента. Главой Министерства инфраструктуры стал другой вице-премьер Маттео Сальвини, а министром экономики — Джанкарло Джоржетти, который заведовал экономическим развитием при Марио Драги, пишет Le Figaro.