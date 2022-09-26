Newsweek: на выборах в Италии побеждает «поклонница Путина»

С приходом нового премьер-министра и формированием коалиционного правительства из числа правых партий, политика Италии в отношении конфликта на Украине может измениться, сообщает Newsweek. Победа Джорджи Мелони, некогда позитивно настроенной в отношении Москвы, стала лучшим из возможных результатов для Владимира Путина, подчёркивает автор материала.

В воскресенье итальянцы проголосовали на первых с 2018 года общенациональных выборах и отдали большинство голосов за Джорджу Мелони, лидера ультраправой партии «Братья Италии», которая некогда была поклонницей Путина, сообщает Newsweek. Партия «Братья Италии» — это наследница правых движений, что делает Мелони первым политиком из «постфашистского» лагеря, вставшим у руля страны со времён Второй мировой войны.

Результаты выборов станут поворотным моментом для Италии, поскольку бывший глава правительства Марио Драги решительно придерживался антироссийской риторики. Президент России Владимир Путин, вероятно, будет рад победе Мелони, заявил автор материала. Хотя она и поддерживала отправку военной помощи Украине, в своих мемуарах политик защищала Россию, называя её частью европейской системы ценностей. «Учитывая нынешний политический климат — это лучший результат, на который Кремль мог надеяться сегодня… Победа Мелони может ознаменовать возвращение Италии к позиции более компромиссной страны в отношении России», — цитирует Newsweek сотрудницу Итальянского института международных политических исследований Элеонору Тафуро. Исследователь отметила, что Россия и Италия традиционно поддерживали дружественные связи в силу стремления Рима выступать посредником между Москвой и «недружественным блоком», а также вести дела с крупным поставщиком энергоносителей. Тафуро отметила, что Мелони столь привлекательна для Путина, поскольку представляет себя в качестве защитника «итальянских интересов», которые в последнее время страдают из-за стремительного роста цен на энергию и «усталости» от конфликта, говорится в материале. Мелони заняла относительно взвешенную позицию, а её ближайшие политические партнёры — Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини — ещё менее агрессивны в отношении России. В то же время главные соперники «Братьев Италии» — Демократическая партия Италии — куда более откровенны в своей антимосковской позиции.

Профессор политологии Университета Нью-Гэмпшира Лоуренс Реардон заявил в интервью изданию, что если Мелони не сможет убедить Брюссель снизить финансовые обязательства Италии в рамках программы Фонда восстановления ЕС (после пандемии. — ИноТВ), то «Путин и его интернет-тролли, несомненно, попытаются обострить ситуацию, чтобы расколоть ЕС», в том числе в вопросе антироссийских экономических санкций. Он также добавил, что этой зимой Кремль может и вовсе предложить Мелони закупать нефть по выгодной цене.

Майкл Киммейдж, бывший сотрудник отдела планирования политики госсекретаря США, подчеркнул в интервью Newsweek, что российский лидер следит за выборами в других европейских странах и может интерпретировать победу Мелони как наступление «новой эры» в Европе, которая ознаменует прекращение поддержки Украины. Однако лишь трансформация политической конъюнктуры в Великобритании и Германии может позволить Владимиру Путину «вбить клин между Европой и Соединёнными Штатами, либо подтолкнуть Украину к урегулированию путём переговоров на условиях России», утверждает аналитик. До таких изменений в Западной Европе пока что далеко, а победа правых в Италии не свидетельствует о некой тенденции и может быть единичным явлением, резюмировал Киммейдж в беседе с изданием.