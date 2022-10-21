Spiegel: портреты Муссолини в правительственных зданиях Рима взбудоражили Италию

Фотография Бенито Муссолини среди портретов всех министров экономического развития Италии на выставке, приуроченной к 90-летию со дня открытия здания министерства, взбудоражила итальянскую общественность, пишет Der Spiegel. В результате было принято решение о снятии портрета «во избежание разногласий». Но это лишь подогрело споры: изображения диктатора и другую фашистскую символику в Италии можно обнаружить не только на выставке.

Фотографии фашистского диктатора Бенито Муссолини в одном из правительственных зданий в Риме «взбудоражили и возмутили» Италию. На выставке, приуроченной к 90-летию со дня открытия палаццо Пьячентини, где располагается Министерство экономического развития Италии, были представлены портреты всех предыдущих глав ведомства, включая Муссолини, пишет Der Spiegel.

Во вторник бывший министр экономического развития Пьер Луиджи Берсани пожаловался в Twitter на то, что министерство разместило его фотографию рядом с портретом Муссолини, и потребовал снять портрет. В министерстве решили пойти навстречу и убрать фотографию Муссолини «во избежание разногласий».

Но это лишь подогрело споры. В заявлении министерства экономического развития указывается, что фотография Муссолини также висит среди изображений глав правительств Италии в портретной галерее в палаццо Киджи — резиденции премьер-министра. Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL), крупнейшее итальянское профсоюзное объединение, назвала инцидент «серьёзным» и «печальным».

Новый председатель сената и сооснователь правой партии «Братья Италии» Иньяцио Ла Русса, у которого в гостиной рядом с другими «фашистскими коллекционными предметами» стоит статуя дуче, пожаловался на критику и спросил: «Мы сейчас отменяем культуру?» Он напомнил, что портрет Муссолини висит и в министерстве обороны и что обелиск с надписью Mussolini Dux («Муссолини — вождь». — ИноТВ) до сих пор стоит перед Олимпийским стадионом в Риме.

Как отмечает издание, на следующей неделе исполнится 100 лет со дня так называемого похода на Рим, начавшегося 27 октября 1922 года, и захвата власти в стране Национальной фашистской партией во главе с Бенито Муссолини.

После победы на выборах Джорджи Мелони и её партии «Братья Италии» страна находится на пороге формирования самого правого правительства с момента окончания Второй мировой войны. На этой неделе Мелони может получить мандат на формирование кабинета, и вскоре после этого состоится церемония приведения к присяге, отмечает Der Spiegel.