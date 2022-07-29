N-TV: золотые часы Гитлера ушли с молотка в США за $1 млн, несмотря на протесты еврейского сообщества

Золотые наручные часы, по всей видимости, принадлежавшие Адольфу Гитлеру, были проданы на аукционе в штате Мэриленд более чем за $1 млн, сообщает немецкий телеканал N-TV. При этом устроители аукциона ожидали, что цена за эти часы составит $2—4 млн. Европейская еврейская ассоциация в преддверии мероприятия потребовала его отменить, аргументировав это тем, что продажа подобных предметов «отвратительна» и не способствует извлечению уроков из ужасов нацистской эпохи.

Золотые часы, которые, по всей видимости, когда-то принадлежали Адольфу Гитлеру, были проданы на скандальном аукционе в США более чем за $1 млн, сообщает немецкий телеканал N-TV.

По данным аукционного дома Alexander Historical Auctions, часы с реверсивным корпусом и выгравированными орлом и свастикой были проданы за $1,1 млн (€1,08 млн). При этом сумма оказалась значительно ниже предполагаемой цены, которая должна была составить от $2 до $4 млн.

Также на аукционе в штате Мэриленд были проданы многие другие предметы нацистской эпохи, сообщает N-TV. По данным сайта Alexander Historical Auctions, за имперского орла, который ранее находился в рейхсканцелярии в Берлине, было заплачено $200 тыс. Бронзовая подставка, на которой Гитлер, как говорят, подписал Мюнхенское соглашение 1938 года об аннексии приграничных территорий тогдашней Чехословакии, была продана на аукционе за $290 тыс.

По данным аукционного дома, золотые часы были подарены Гитлеру в 1933 году членами НСДАП. Они были найдены 4 мая 1945 года — через четыре дня после самоубийства Гитлера в Берлине — французским солдатом в бывшей альпийской резиденции Гитлера в Берхтесгадене. Считается, что часы находились во владении семьи солдата на протяжении десятилетий.

Аукцион по продаже этих предметов вызвал резкую критику ещё до его начала, подчёркивает немецкий телеканал. Европейская еврейская ассоциация (EJA) призывала отменить аукцион. «Продажа этих предметов отвратительна», — заявил председатель EJA раввин Менахем Марголин в открытом письме организаторам аукциона.

Наследию нацизма место в музеях, если это необходимо, но уж точно не там, где их продают с молотка, подчеркнул Марголин. Предметы из владений устроившего геноцид Гитлера никоим образом не способствуют извлечению уроков из ужасов нацистской эпохи, отметил он, имея в виду примерно 6 млн еврейских жертв нацистской эпохи.

Письмо подписали более 30 еврейских представителей из Европы и Израиля, включая Немецко-израильское общество в Берлине. В 2017 году аукционный дом Alexander Historical Auctions уже продал красный телефон Адольфа Гитлера, найденный в берлинском бункере после окончания войны, за $243 тыс., сообщает немецкий телеканал N-TV.