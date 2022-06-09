NTD: редкую скрипку Страдивари планируют продать с молотка за $11 млн
Редкую скрипку Страдивари 1679 года продадут на аукционе. Ожидается, что за неё удастся выручить до 11 миллионов долларов.
Продажей занимается аукционный дом Christie’s в Лондоне. Его представитель говорит, что это один из самых лучших инструментов Страдивари. Он украшен слоновой костью и покрыт золотым лаком.
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