NTD: редкий рисунок Микеланджело ушёл с молотка в частную коллекцию

17:55
Во «ВКонтакте» пройдёт самая масштабная Ночь музеев
В социальной сети «ВКонтакте» пройдёт самая масштабная Ночь музеев. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
17:55
Гришин назвал Дзагоева футболистом очень высокого уровня
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал уход Алана Дзагоева из армейской команды.
17:51
Елисейский дворец назначил новых глав МИД и Минобороны Франции
Новыми главами МИД и Минобороны Франции назначены Катрин Колонна и Себастьен Лекорню. Об этом сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.
17:46
В Калужской области объявили об участии в акции «Ночь музеев» 21 мая
В Калужской области 21 мая учреждения культуры станут участниками ежегодной всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь музеев». Основная тема акции — «Мода на традиции».
17:45
Вершинин обсудил с замгенсека ООН гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс обсудили по телефону продовольственную безопасность и гуманитарную ситуацию в ЛНР, ДНР и на Украине.
17:42
Диетолог Ковальков назвал вредные для здоровья диеты
Специалист в области коррекции веса Алексей Ковальков рассказал о диетах, вредящих здоровью.
17:42
В Воронежской области в рамках акции «Ночь музеев» пройдут экскурсии и концерты
В Воронежской области 21 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» пройдут десятки мероприятий. Впервые за два года акция состоятся в очном формате.
17:42
В Союзе пенсионеров прокомментировали планы создания единого фонда пенсионного и социального страхования
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский прокомментировал планы создания единого фонда пенсионного и социального страхования.
17:42
Памятник актёру Вячеславу Тихонову открыли в Подмосковье
В Павловском Посаде (Московская область) прошла торжественная церемония открытия памятника советскому актёру Вячеславу Тихонову.
17:38
В Московской области начался кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова
В Павловском Посаде (Московская область) стартовал VI Международный кинофестиваль «17 мгновений…» им. Вячеслава Тихонова, который родился в этом городе.
17:38
«Поезд помощи Донбассу» с гуманитарным грузом прибыл в Луганск
«Поезд помощи Донбассу» с гуманитарным грузом прибыл в Луганск, сообщает пресс-служба Общероссийского Народного фронта (ОНФ).
17:36
Вирусолог Викулов назвал симптомы заражения обезьяньей оспой
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов перечислил симптомы заражения обезьяньей оспой.
17:36
Патрушев: анонимность интернета способствует деятельности хакеров
Поддерживаемая США анонимность интернета способствует деятельности киберпреступников, говорится в комментарии секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева по итогам заседания Совбеза.
17:35
Петербург украсят в честь 350-летия Петра I
Санкт-Петербург украсят в честь 350-летия Петра I.
17:35
В Донбасс прибыла ещё одна партия гумпомощи из Подмосковья
В Донбасс прибыла ещё одна партия гуманитарной помощи из Московской области.
17:35
Спелеолог Кебец рассказал подробности обнаружения новой пещеры в Крыму
Спелеолог-исследователь Сергей Кебец рассказал об обнаружении неизвестной ранее пещеры на плато Чатыр-Даг в Крыму, впоследствии получившей имя севастопольского спелеолога Бориса Матюшкина.
17:34
Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию
Канада добавила в антироссийский санкционный список ещё 14 человек, также вводится запрет на экспорт предметов роскоши.
17:31
Экономист Масленников прокомментировал заявление G7 о планах изолировать Россию от мировой экономики
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с RT прокомментировал обещание глав минфинов стран G7 продолжить «изолировать Россию и Белоруссию» от мировой экономики в ответ на российскую операцию по защите населения Донбасса.
17:30
Сидельников: Мальдонадо выглядел очень худым в бою с Харитоновым
Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников из Fedor Team оценил уровень физической подготовки бразильца Фабио Мальдонадо.
17:29
Суд в Татарстане оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей
Суд в Татарстане оштрафовал рэпера Моргенштерна* на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков.
17:27
Аналитик Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
17:27
Мишустин провёл телефонные переговоры с премьером Киргизии
Премьер-министры России и Киргизии Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров в рамках телефонных переговоров обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран.
17:26
Власти Москвы рассказали о росте инвестиций в коммерческую недвижимость столицы
Инвестиции в коммерческую недвижимость Москвы выросли в 3,6 раза по сравнению с прошлогодними показателями, достигнув объёма в 83,5 млрд рублей в начале 2022 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
17:25
Эндокринолог Трошина оценила возможность передозировки йодом при потреблении йодированной соли
Директор Института клинической эндокринологии, заместитель директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина рассказала, возможна ли передозировка йодом при потреблении йодированной соли.
17:25
Сидельников: мне просто предложили подраться с Мальдонадо, и я согласился
Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников из Fedor Team рассказал, почему он согласился на бой с бразильцем Фабио Мальдонадо.
17:24
Синоптик Синенков предсказал прохладную погоду в Москве и по области в ближайшие дни
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в выходные дни в Москве и по области ожидается солнечная и прохладная погода.
17:24
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на выходные
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение на 21 и 22 мая.
17:24
Синоптик Тишковец спрогнозировал начало потепления в Москве с 24 мая
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в ближайшее время в Москве.
17:24
В Петербурге обсудили вопросы развития водного транспорта
В петербургском заксобрании обсудили вопросы развития отрасли судоходства и паромного сообщения.
17:22
Офтальмолог Борисова перечислила причины развития близорукости
Врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова назвала возможные причины развития близорукости — самой распространённой проблемы со зрением.
17:21
Более 25 московских предприятий примут посетителей в рамках проекта «Открой#Моспром»
В рамках проекта «Открой#Моспром» жители и гости столицы смогут побывать более чем на 25 московских предприятиях.
17:21
В Оренбургской области рассказали о ситуации с пособиями на детей
В Оренбургской области более 28 тыс. малообеспеченных семей получили пособия на детей от 8 до 17 лет.
17:19
В Кемеровской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пожаров
В Кемеровской области до 24 мая ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой природных пожаров.
17:19
Опрос: более 82% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине
Согласно исследованию общественного мнения, проведённому изданием «Новая сербская политическая мысль», 82,1% граждан Сербии выступили против санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.
17:14
В ЛНР сообщили об обстреле колонны волонтёров с гумпомощью у Попасной
Колонна волонтёров с гумпомощью попала под обстрел РСЗО с кассетными зарядами на въезде в город Попасная. Об этом сообщили в организации «Не забудем, не простим!».
17:05
Гершкович назвал Акинфеева лучшим вратарём в России
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович считает, что капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим вратарём в России.
17:00
Гершкович: я очень уважаю Дзагоева, он провёл хорошую карьеру
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА.
16:54
Премьер Белоруссии: Минск не намерен участвовать в спецоперации на Украине
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не намерен участвовать в российской спецоперации на Украине.
16:53
Психолог Смирнова назвала способы помочь детям пережить предэкзаменационный стресс
Педагог-психолог школы № 1505 «Преображенская» Ольга Смирнова дала советы родителям, как помочь детям перенести экзамены без стресса и волнений.
16:50
Канада готовит закон об использовании российских активов для восстановления Украины
Канада готовит закон о финансировании колоссальных потребностей Украины в восстановлении разрушенного хозяйства за счёт российских средств, об этом заявила министр финансов Христя Фриланд.
16:47
Совбез России одобрил проект основ госполитики по кибербезопасности
Совет безопасности России одобрил проект основ государственной политики в области безопасности критической информационной инфраструктуры.
16:44
В Волгограде рассказали о проведении в школах последнего звонка — 2022
В Волгоградских школах последние звонки пройдут 25 мая в очном формате, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер безопасности.
16:43
Приём заявок на обучение в предпрофессиональных классах стартовал в Москве
В Москве начался приём заявлений на обучение в предпрофессиональных классах школ. Это медицинские, инженерные, академические, предпринимательские, педагогические, медиа- и ИТ-классы.
16:43
В Ижевске появилась улица лыжницы Галины Кулаковой
В Ижевске улица Сакко и Ванцетти официально переименована в улицу Галины Кулаковой, легендарной лыжницы из Удмуртии. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Бекмеметьев.
16:40
Цены на бензин в США обновили исторический рекорд
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум. Цена достигла $4,593 за один галлон (3,785 литра).
16:40
Финкельштейн назвал MMA-промоушены в России убыточным бизнесом
Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, реально ли в нынешних условиях российским промоушенам продолжать своё существование.
16:35
Финкельштейн: проект M-1 Global находится в замороженном состоянии
Владелец M-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал, в каком состоянии находится международная компания боёв MMA.
16:34
Путин заявил о скоординированности кибератак из разных стран против России
Российский президент Владимир Путин заявил, что проводимые против России кибератаки из разных стран чётко скоординированы.
16:33
В Ленобласти зафиксировали 57 случаев COVID-19 за сутки
В Ленинградской области зафиксировали 57 случаев COVID-19 за последние сутки.
16:29
Кабмин внёс в Госдуму проект о едином фонде пенсионного и социального страхования
Правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.