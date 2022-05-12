NTD: редкое кольцо с бриллиантом не нашло своего покупателя

Редкое кольцо с огромным бриллиантом должно было стать звёздным лотом аукциона Sotheby’s в Женеве. Как передаёт NTD, безупречно чистый драгоценный камень огранён в форме «изумруд» и весит 80 карат. Аукционисты рассчитывали продать кольцо минимум за восемь миллионов долларов, однако желающих его купить так и не нашлось.
Это редкое кольцо с огромным бриллиантом и рубинами должно было стать звёздным лотом аукциона Sotheby’s в Женеве. Драгоценный камень огранён в форме «изумруд». Весит 80 карат. Его цвет безупречно чистый. Относится к типу IIa, которому принадлежат менее двух процентов бриллиантов в мире.
Камень инкрустирован шестью мозамбикскими рубинами прекрасного качества. Каждый весит чуть больше карата. Аукционисты рассчитывали продать кольцо минимум за восемь миллионов долларов, а в лучшем случае — и за десять.
Однако украшение не смогло стать звездой торгов. Желающих его купить не нашлось.
Зато всех удивил красочный браслет с бриллиантами. Его продали в два раза дороже, чем рассчитывали. Браслет был сделан в 1927 году. Называется «Птицы в полёте». На нём из драгоценных камней выложен рисунок в виде экзотических птиц и цветов. При этом каждый камень огранён так, чтобы он подошёл под оправу. Работа сложная и кропотливая. Даже в наше время на неё понадобилось бы много времени.
Торги за браслет начались с 745 тысяч долларов. В итоге его продали за один миллион 400 тысяч.
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