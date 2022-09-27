El País: политическая встряска в Италии — тревожный звонок для всей Европы

Воскресные выборы в Италии стали политической встряской для страны, и похоже, что ультраправые консолидируют свои силы в Европе. Как пишет El País, рост поддержки «Братьев Италии» связан со множеством социально-экономических и психологических факторов в стране, и этот процесс может стать тенденцией по всему континенту.

Итальянцы решительно проголосовали за коалицию правых и ультраправых, которых не было у власти со времён правительства Сильвио Берлускони: оно распалось в 2011 году, когда Италия была на грани банкротства. Как пишет El País, воскресные выборы стали политической встряской для страны и похоже, что ультраправые консолидируют свои силы в Европе.

Как продолжает издание, коалиция правых, сформированная партиями «Братья Италии» и «Лига», а также партией Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия», одержала чистую победу на выборах в палату депутатов и сенат, набрав более 44% голосов, по итогам обработки более 97% бюллетеней. Это значит, что она теперь получит абсолютное большинство. Для лидера партии «Братья Италии» Джорджи Мелони это огромное преимущество. Она смогла улучшить результаты 2018 года в шесть раз, перескочив с 4,3% до 26,2%. Теперь Мелони — наиболее вероятный кандидат, которому глава государства Серджо Маттарелла поручит сформировать правительство, и она сможет стать первой женщиной-премьером в истории республики.

Такого политического конгломерата не было у власти со времён последнего правительства Сильвио Берлускони, однако при нынешнем безразличии и отсутствии интереса граждан к политике результаты недавних выборов никого не удивляют. На самом деле цифры отражают картину, которая сформировалась в июле, когда эти же самые политические группы в своих интересах разрушили правительство Марио Драги. Во время избирательной кампании правительство сохраняло нейтралитет. Однако явка на выборы в этот раз была рекордно низкой и составила почти 64%, что примерно на девять процентных пунктов ниже, чем в 2018 году. Это говорит о том, что интерес граждан к политике убавился.

Джорджа Мелони со своей партией получила такие впечатляющие результаты благодаря чудовищно низкой явке на юге Италии. В 2018 году «Братья Италии» завоевали только 4%, на которых партия держалась с момента своего основания в 2012 году и которые делали её второстепенной силой в коалиции правых. Но в минувшее воскресенье партия улучшила результат в шесть раз, к чему итальянская демократия пока не привыкла. Поддержка Мелони связана с недовольством и разочарованием в «Лиге», а также с потерей интереса к политике, о чём говорит низкая явка, и с необходимостью положиться на что-то новое.

«Ещё один вывод, который можно сделать из результатов опросов, заключается в том, что идёт радикализация правых. Рост поддержки «Братьев Италии» связан со множеством социально-экономических и психологических факторов в стране. Этот процесс может стать тенденцией по всей Европе», — пишет автор материала.