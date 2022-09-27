El País: политическая встряска в Италии — тревожный звонок для всей Европы
Итальянцы решительно проголосовали за коалицию правых и ультраправых, которых не было у власти со времён правительства Сильвио Берлускони: оно распалось в 2011 году, когда Италия была на грани банкротства. Как пишет El País, воскресные выборы стали политической встряской для страны и похоже, что ультраправые консолидируют свои силы в Европе.
Как продолжает издание, коалиция правых, сформированная партиями «Братья Италии» и «Лига», а также партией Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия», одержала чистую победу на выборах в палату депутатов и сенат, набрав более 44% голосов, по итогам обработки более 97% бюллетеней. Это значит, что она теперь получит абсолютное большинство. Для лидера партии «Братья Италии» Джорджи Мелони это огромное преимущество. Она смогла улучшить результаты 2018 года в шесть раз, перескочив с 4,3% до 26,2%. Теперь Мелони — наиболее вероятный кандидат, которому глава государства Серджо Маттарелла поручит сформировать правительство, и она сможет стать первой женщиной-премьером в истории республики.
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