El Mundo: в Испании темпы роста цен на электричество оказались почти в два раза выше, чем в целом по ЕС

В Испании счета за электроэнергию в августе выросли приблизительно на 60% в годовом исчислении, то есть почти в два раза сильнее, чем в среднем по ЕС, пишет El Mundo со ссылкой на данные Евростата.



В частности, если год назад гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) за электроэнергию в Испании был приблизительно такой же, как у Евросоюза, то за последние 12 месяцев он вырос более чем на 70 пунктов, тогда как в целом по ЕС — приблизительно на 40.



Рост этого показателя у Испании оказался одним из самых серьёзных среди крупных европейских экономик, отмечается в статье.



Так, во Франции индекс за этот же период вырос всего на 9 пунктов (на 7%), а у Германии — на 29,5 пункта (на 16%).



Несмотря на все инструменты, применяемые испанским правительством для снижения расходов граждан за электроэнергию, огромное количество договоров с регулируемыми тарифами — около трети от общего числа, охватывающего приблизительно 10 млн домохозяйств, — оставляют страну в значительной степени во власти колебаний рынка.



Правительство Испании попытались смягчить влияние рынка на регулируемые цены, которые во время энергетического кризиса демонстрируют меньшую устойчивость.



Между тем Франция и Германия, где у населения больше контрактов с фиксированной ценой, оказались не так подвержены резкому росту цен, хотя и у них плата за электроэнергию за последний год также выросла.



Следует отметить, что это лето было особенно сложным для испанской системы производства электроэнергии, которая для удовлетворения своих потребностей гораздо сильнее, чем обычно, зависела от стремительно дорожавшего газа, подчёркивается в статье. Установившаяся жара не только нагрузила систему повышенным спросом на охлаждение воздуха, но и повлияла на производство ветряной и, как ни парадоксально, солнечной энергии.



Кроме того, Испания значительно увеличила экспорт электроэнергии во Францию ​​при одновременном сокращении импорта, поскольку электричество в Испании, несмотря на более серьёзный рост платы за него, стоит дешевле, пишет El Mundo.