Local: кризис не для всех — испанских парламентариев решили порадовать бесплатными телефонами

Испанские власти закупили для своих парламентариев, их советников и других госслужащих последние модели телефонов, планшетов и ноутбуков, пишет The Local. При этом в самой Испании царит кризис, напоминает издание.

В то время как миллионы испанцев страдают от роста цен на электроэнергию, еду и топливо, правительство страны выдало разрешение на то, чтобы потратить €1,23 млн на мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки для 350 парламентариев, пишет The Local.

Среди закупаемой аппаратуры будет 550 телефонов iPhone и 275 Samsung. Причём, судя по всему, это будут последние модели телефонов, например, iPhone 13s.

Бесплатные телефоны получат не только депутаты, но их советники и другие госслужащие испанского парламента. При этом власти поясняют, что они им нужны для выполнения своих обязанностей.

Но, например, депутаты от крайне правой партии «Граждане» отказались от таких телефонов, заявив, что «это сумасшествие, что в разгар кризиса, который переживает Испания, испанский парламент потратит больше миллиона евро на то, чтобы выдать всем членам парламента самые дорогие мобильные телефоны».

Зарплата испанских депутатов составляет больше €3 тыс. в месяц. Они также имеют право запросить финансовую помощь, покрытие расходов, связанных с их работой, и другие субсидии. Так что их доход составляет втрое больше средней зарплаты по Испании, пишет The Local.