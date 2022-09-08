TVE: экологи предрекают Испании «настоящий водный коллапс»

Из-за засухи, от которой страдает большая часть Пиренейского полуострова, запасы воды в Испании оказались на самом низком с 1995 года уровне, передаёт TVE. При этом эксперты дают неутешительные прогнозы, говоря, что в следующем году страну может ждать «настоящий водный коллапс».
До недавнего времени этот мост стоял в воде из водохранилища Вега-дель-Хабалон, что у города Сьюдад-Реаль. Сейчас же он выглядит вот так. Эти кадры демонстрируют серьёзную засуху, от которой страдает большая часть (Пиренейского. — ИноТВ) полуострова.
Запасы воды находятся на самом низком с 1995 года уровне, при этом прогнозы негативные.
САНТЬЯГО МАРТИН БАРАХАС, координатор по вопросам водных ресурсов в организации Ecologistas en Acción: В 2023 году может произойти настоящий водный коллапс, который выразится в том, что в крупных городах могут быть перебои с водоснабжением.
По мнению экологов, этот коллапс произойдёт не из-за отсутствия дождей, а из-за орошаемых площадей, которые, как они говорят, превосходят наши возможности. 85 процентов расходуемой нами воды идёт на растения, которые в большинстве своём экспортируются из страны.
САНТЬЯГО МАРТИН БАРАХАС: По сути, мы экспортируем воду в трансформированном виде.
Экологи считают, что срочно необходимо сократить орошаемую территорию с 4 до 3 миллионов гектаров. Земледельцы считают, что есть другое решение.
ПЕДРО БАРАТО, национальный президент ассоциации ASAJA: Нужно, чтобы в море не уходило так много воды. Нужно, чтобы опреснительные установки в этом случае работали. Нужно, чтобы у нас было больше водохранилищ.
Больше территорий для хранения воды. Другие эксперты предлагают лучше пользоваться уже имеющейся водой.
ДИЕГО ИНТРИГЛИОЛО, Центр по изучению опустынивания: Как? Например, с помощью новых ирригационных технологий, то есть нужно продолжать модернизацию ирригации, при этом нужно осуществлять более рациональное использование почвы, улучшать возможности по удержанию воды в наших почвах, а также выискивать растения и сорта, которые лучше приспособлены к подобным засухам.
По словам сельхозпроизводителей, они уже работают над этим. Однако они также просят у властей помощи.
Следственный комитет России организовал круглосуточную горячую линию для беженцев с Донбасса и из Украины. Сотрудники ведомства принимают звонки, оперативно консультируют, дают соответствующие разъяснения всем обратившимся, при необходимости приглашают на личный приём.
Росгвардейцы изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X Илона Маска, поставленную в рамках военной помощи украинским войскам от США. Также на территории Луганской Народной Республики задержаны три пособника украинских боевиков.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что водители, попавшие в аварию, обычно не следят за ситуацией на дороге и выходят из машин, чтобы оценить ущерб. В таких случаях они могут стать участниками вторичных ДТП.
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в ходе визита в Россию прокомментировал развитие экономических и партнёрских отношений между Россией и Китаем.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT поддержал предложение заслуженного юриста России Ивана Соловьёва упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребёнком с инвалидностью.
Индонезия готова организовать встречу российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита G20 в ноябре. Об этом в интервью РИА Новости заявил индонезийский посол в Москве Хосе Таварес.
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении поведения болельщиков «Ювентуса» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен».