France 2: последствием засухи во Франции может стать дефицит картофеля фри

Из-за нехватки воды картофель на севере Франции уродился слишком мелким и непригодным для обжаривания во фритюре, сообщает France 2. Это не только грозит сельхозпроизводителям убытками, но и может привести к дефициту этого традиционного для региона блюда в закусочных, отмечает телеканал.

Картофельные плантации обезвожены, земля рассыпается как песок.

АНДРЕ КАТТО, сельхозпроизводитель: Земля в трещинах от края до края.

За несколько недель до сбора урожая из-за нехватки воды Андре и Самюэль Катто готовятся к тому, что год будет плохим.

САМЮЭЛЬ КАТТО, сельхозпроизводитель: В этом году будет не хватать картофеля больших размеров. Много средних и мелких картофелин. Мы подсчитали, что наш доход уменьшится примерно на 25 процентов.

Картофелины слишком малы, к примеру, для индустрии изготовления картофеля фри, крайне нуждающейся в корнеплодах большого размера. В этом регионе большинство сельхозпроизводителей работают с представителями этой отрасли и понимают, что не смогут выполнить свои обязательства.

САМЮЭЛЬ КАТТО: У нас подписан с ними договор, у нас есть перед ними обязательства о поставке. Мы надеемся, что возможно будет договориться…

КОРРЕСПОНДЕНТ: Иначе вам придётся платить неустойку?

САМЮЭЛЬ КАТТО: Этот риск существует.

Для всех производителей картофеля, лишённых возможности поливать землю, урожай обещает обернуться катастрофой, как это часто бывает на севере Франции. На уровне страны отрасль оценила потери в полтора миллиона тонн картофеля, что соответствует 200 миллионам евро потерянной прибыли.

Встаёт вопрос, хватит ли в этом году корнеплодов знаменитой закусочной, специализирующейся на картофеле фри в департаменте Норд.

ПАСКАЛЬ АМЬЯБЛЬ, сотрудник закусочной в Лилле: Конечно, если вдруг у производителей будет нехватка, для нас это будет иметь последствия. Если у них будет нехватка, значит, и у нас будет нехватка — и мы вынуждены будем закрыться.

В любом случае есть опасность, что цены на картофель фри взлетят вверх, а клиентам придётся адаптироваться к ситуации.

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы будете продолжать есть картофель фри, даже если цены вырастут?

ПЕРВАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Да! Это всё равно приносит радость, это всё ещё дух французского севера.

ВТОРАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Если цены вырастут, будем изучать ситуацию. Я думаю, что мы будем потреблять немного меньше этого продукта.

КОРРЕСПОНДЕНТ: И вы лично тоже?

ВТОРАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: И я тоже.

В прошлом году во Франции было произведено восемь миллионов тонн картофеля. Это крупнейший мировой экспортёр в отрасли.

Дата выхода в эфир 27 августа 2022 года.