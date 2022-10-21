Das Erste: высказывания Берлускони в поддержку России раскалывают новое итальянское правительство ещё до его формирования

В Италии начались официальные политические консультации по вопросу формирования нового правительства, сообщает Das Erste. Однако между будущими партнёрами по коалиции уже назревает скандал. Сразу после выборов главный претендент на должность премьер-министра Джоржа Мелони твёрдо встала на сторону Киева в конфликте на Украине, в то время как бывший премьер-министр Сильвио Берлускони неоднократно высказывался в поддержку России. Всё это ставит будущее нового правительства под угрозу.

В четверг президент Италии Серджо Маттарелла фактически начал официальные политические консультации по вопросу формирования нового правительства. Но заголовки итальянских СМИ определяет совсем другая тема — заявления Сильвио Берлускони и его связи с президентом России Владимиром Путиным, а также возникший из-за этого спор между предполагаемым будущим премьер-министром Джорджей Мелони и бывшим премьер-министром Берлускони, одним из её партнёров по коалиции, пишет Das Erste.

После встреч с Мелони из «Братьев Италии», Берлускони из партии «Вперёд, Италия» и третьим потенциальным партнёром по коалиции, лидером «Лиги» Маттео Сальвини, Маттарелла решит, кому передать мандат для формирования правительства. Ожидается, что Италию возглавят эти три партии и, таким образом, впервые после окончания Второй мировой войны к власти в стране придёт крайне правое правительство.

Партия Мелони одержала явную победу на парламентских выборах в сентябре и твёрдо встала на сторону Киева в конфликте на Украине. Однако после заявлений Берлускони отношения между потенциальными партнёрами по коалиции обострились. На этой неделе были обнародованы две аудиозаписи, на которых слышно, как Берлускони перед членами своей партии выражает сочувствие Путину и обвиняет президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот спровоцировал российскую спецоперацию.

По словам Берлускони, Путин изначально не хотел вмешиваться в ситуацию, однако Донбасс попросил его о помощи. Затем он уступил давлению в России и направил войска на Украину, где столкнулся с «непредвиденным сопротивлением». Украинцы же получали деньги и оружие с Запада уже «с третьего дня» конфликта.

В интервью газете Corriere della Sera Берлускони обвинил итальянские СМИ в искажении его мыслей о России и Украине. Он отрицал попытки оправдать действия России. По его словам, его позиция полностью соответствует позиции правительства Италии, ЕС, НАТО и США.

По собственному признанию Берлускони, в конце сентября Путин подарил ему 20 бутылок водки на его 86-летие. В Еврокомиссии сочли подарок нарушением санкционного режима против России. На этой неделе Берлускони, который, по его словам, является одним из самых близких друзей Путина, также заявил, что снова общался с президентом России и обменивался с ним «милыми письмами».

Как отмечает издание, всё это вызывает вопросы о том, как будущее правительство Италии будет вести себя по отношению к России, тем более что партия Берлускони претендует на портфель министра иностранных дел. Главный советник Берлускони и предпочтительный кандидат на пост главы МИД Антонио Таяни стремится загладить ситуацию.

В пятницу Таяни примет участие в саммите Европейской народной партии, крупнейшей партии Европарламента, в которую входит «Вперёд, Италия». Там он, по его словам, ещё раз подтвердит поддержку Украины со стороны своей партии. «Мы всегда поддерживали свободу и осуждали действия, предпринятые Россией», — заявил он.

В ответ на слова Берлускони о Путине и Украине в среду Мелони заявила, что Берлускони «рискует потерять всякое влияние на новое правительство». По её словам, в правительстве под её руководством «нет места внешнеполитическим разногласиям».

«Италия всецело и с высоко поднятой головой является частью Европы и Североатлантического альянса», — подчеркнула Мелони. Любой, кто не согласен с этой максимой, не сможет быть частью правительства — «даже если это будет значить отсутствие правительства», передаёт Das Erste.