Press TV: в Италии жаркая осень протестов и забастовок, похоже, только начинается

На фоне энергетического кризиса итальянцы в последние дни активно выходят на акции протеста с требованиями, адресованными к будущему правительству Италии, сообщает Press TV. «В этой стране, похоже, только начинается жаркая осень протестов и забастовок», — комментирует ситуацию канал.

На фоне того как в Италии продолжается энергетический кризис, люди по всей стране устраивают акции протеста, сообщает Press TV.



Так, учащиеся старших классов устроили демонстрацию у здания Министерства образования в Риме. Старшеклассники требовали увеличения финансовых вливаний в образование после, как они отметили, «двух десятилетий бюджетных сокращений». Они также обратились к будущему правительству с предупреждением о том, что итальянские школы должны быть модернизированы, чтобы соответствовать стандартам качества.



Немного позднее сотни людей провели демонстрацию недалеко от здания правительства. Эта акция была организована недавно сформировавшимся антисистемным движением под названием «Суверенная и народная Италия». На этой демонстрации люди призвали будущее правительство сделать больше, чтобы защитить семьи и компании от роста цен на энергоносители, а также призвали прекратить поставки оружия на Украину и найти пути укрепления мира на международной арене.



В последние дни в Италии прошло много других акций протеста. Так, ранее на этой неделе аэропорт Генуи приостановил свою работу на 24 часа из-за демонстрации, организованной работниками одного из местных предприятий. Также около недели назад Всеобщая итальянская конфедерация труда (CGIL), являющаяся крупнейшим в Италии профсоюзным объединением, организовала масштабную демонстрацию в Риме, требуя большей защиты для рабочих.



«В этой стране, похоже, только начинается жаркая осень протестов и забастовок», — отмечает Press TV.



Как напоминает издание, Италия в настоящий момент находится в процессе формирования нового правительства, поскольку правительство Марио Драги рухнуло в июле этого года, что привело к досрочным выборам.



На этих выборах, которые состоялись в прошлом месяце, наибольшую поддержку итальянцев получила крайне правая партия «Братья Италии». Её лидер Джорджа Мелони должна стать следующим премьер-министром Италии, говорится в статье.