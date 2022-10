WSJ: поставки российского газа в Италию были восстановлены при посредничестве Eni

Российский газовый гигант ПАО «Газпром» возобновил поставки природного газа в Италию в среду, через несколько дней после того, как его транзит через Австрию был приостановлен по решению местных регулирующих органов из-за споров по оплате гарантийных взносов. Представители крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni вместе с «Газпромом» и австрийскими властями смогли найти решение этой проблемы, однако о его подробностях не сообщается, пишет The Wall Street Journal.

Транзит был прекращён ранее на несколько дней из-за того, что «Газпром» не подписал документы об изменениях в контрактах на поставки, которые вступали в силу с 1 октября по требованию австрийских регулирующих органов. И представители Eni вместе с «Газпромом» и австрийскими властями на протяжении этого времени пытались найти решение этой проблемы, пишет The Wall Street Journal.



«Возобновление поставок стало возможным благодаря решению, достигнутому Eni вместе с заинтересованными сторонами, в том, что касается ограничений, вытекающих из нового законодательства, ввёденного австрийскими регулирующими органами», — заявил в этой связи официальный представитель Eni, не вдаваясь в подробности.



Самым существенным из этих новых ограничений была денежная гарантия в размере €20 млн (что эквивалентно $19,8 млн), которую «Газпром» должен был заплатить за транзит газа через Австрию, сообщается в статье. «Газпром» отказывался оплачивать эту сумму в евро и заявлял, что будет платить в рублях. В свою очередь, генеральный директор Eni Клаудио Дескальци заявил, что итальянская компания вместо этого готова предоставить собственные гарантии в размере €20 млн.



Поставки газа возобновились в среду после того, как «Газпром» и его главный итальянский покупатель Eni SpA уладили бюрократические препоны с австрийскими властями, которые блокировали транзит с прошлой субботы. Это должно принести некоторое облегчение Италии, которая зависит от поставок энергоресурсов из России, обеспечивающей примерно 10% от всего потребляемого там газа, сообщает The Wall Street Journal.

Москва и ЕС находятся в состоянии «экономической войны» с момента начала российской спецоперации на Укране, после чего страны Запада ввели масштабные финансовые и торговые санкции против России, напоминает автор. В результате доля России в общем импорте газа в Европу упала с прежних 40% до 9%, в то время как импорт природного газа от других поставщиков, включая Алжир и Катар, был увеличен, заключает The Wall Street Journal.