Politico: Польша пытается стать новой военной сверхдержавой Европы, и у неё это получается

Польша, возможно, обладает лучшей армией в Европе, и она будет только усиливаться, пишет Politico. В то время как многие европейские страны пытаются достичь целевого показателя НАТО в 2% от ВВП, Польша стремится повысить расходы на оборону с 2,4% ВВП до 5%. Как утверждает издание, у Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии, а численность личного состава армии к 2035 году планируется увеличить до 300 тыс военнослужащих.

Когда на прошлой неделе около приграничного польского города упала ракета, некоторые европейские лидеры встревожились не только потому, что авиаудар могла нанести Россия, но и потому, что правое правительство Польши могло отреагировать на инцидент непредсказуемым образом, пишет Politico.

В Брюсселе и многих европейских столицах опасались, что из-за «давнего недоверия Польши ко всему русскому и глубокой антипатии действующего правительства к Москве» Варшава может пойти на какой-нибудь опрометчивый шаг.

Однако вместо того, чтобы потерять самообладание, Варшава сохранила холодный рассудок, приведя свои вооружённые силы в состояние боевой готовности, а также «держала порох сухим» до тех пор, пока не станет ясно, что конкретно произошло. Оказалась, что взрыв ракеты в Польше стал результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.

Как отмечает издание, это спокойствие объясняется «тем простым фактом, что у Польши, вероятно, лучшая армия в Европе». И она будет только усиливаться.

«Паранойя Польши в отношении России заставила её отказаться от преобладающего в большей части Европы представления о том, что конвенциональные войны остались в прошлом», — пишет издание. Вместо этого Польша создаёт сухопутные войска, которые могут стать самыми мощными в Европе.

«Польская армия должна быть настолько мощной, чтобы благодаря её силе ей вовсе не пришлось сражаться», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне Дня независимости Польши.

Это изменение нашло отклик у «незаменимого союзника Польши». «Польша стала нашим важнейшим партнёром в континентальной Европе», — заявил высокопоставленный представитель армии США в Европе. Он отметил решающую роль, которую Польша сыграла в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Прибалтики.

По его словам, традиционно ключевой союзник США в регионе Германия остаётся стержневым элементом в качестве логистического центра, однако бесконечные дебаты Берлина по поводу того, как возродить свои вооружённые силы, а также отсутствие стратегической культуры снижают его эффективность в качестве партнёра.

Пока Германия продолжает обсуждать детали того, что она называет «стратегическим поворотным моментом», вызванным российской спецоперацией на Украине, Польша уже вкладывает значительные средства в укрепление обороны.

Варшава заявила, что повысит свои целевые расходы на оборону с 2,4% ВВП до 5%. Тем временем Германия, которая в прошлом году потратила на оборону около 1,5% ВВП, обсуждает, сможет ли она достичь установленного в НАТО порога в 2% после того, как потратит €100 млрд из специального фонда для перевооружения бундесвера, созданного в начале этого года.

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал, что у его страны будут «самые мощные сухопутные войска в Европе». И Польша уверенно движется в этом направлении.

У Польши уже больше танков и гаубиц, чем у Германии, и она собирается создать гораздо более многочисленную армию. К 2035 году численность личного состава планируется увеличить до 300 тыс военнослужащих. Для сравнения: численность армии Германии составляет 170 тыс.

Кроме того, в отличие от Германии, которая сталкивается с трудностями в попытке нарастить численность войск, темпы набора личного состава в Польше продолжают расти, утверждает Politico. «Поляки относятся к своим вооружённым силам гораздо более позитивно, чем немцы, потому что им пришлось сражаться за свою свободу, — объяснил Густав Грессель, бывший офицер австрийской армии, а ныне специалист по вопросам безопасности и эксперт Европейского совета по международным отношениям. — В военных кругах никто не ставит под сомнение качество польской армии».