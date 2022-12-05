N-TV: Германия нуждается в восполнении дефицита боеприпасов после помощи Украине

После начала российской военной спецоперации на Украине Германия передала Киеву большое количество военного снаряжения, которому до сих пор не удалось найти замену, сообщает немецкий телеканал N-TV. В связи с этим уполномоченная бундестага по делам бундесвера Ева Хёгль призывает разработать твёрдый план для заключения многолетних контрактов с промышленностью, чтобы восполнить дефицит боеприпасов и оснащения.

Уполномоченная бундестага по делам вооружённых сил Ева Хёгль призвала разработать твёрдый план на ближайшие несколько лет для закупки новых боеприпасов на двузначную сумму в миллиардах евро, сообщает немецкий телеканал N-TV.

По словам Хёгль, вполне понятно, что промышленность требует гарантированных обязательств, если она должна наращивать производственные мощности уже сейчас. «Сейчас нам нужна дорожная карта, скоординированный подход с обязательными соглашениями с оружейной промышленностью о том, когда какие боеприпасы могут быть произведены, где и в какие сроки. Такова сейчас задача, и в идеале это должно быть согласовано на европейском уровне», — подчеркнула уполномоченная по делам бундесвера.

Как отмечает N-TV, министр обороны Кристина Ламбрехт всё чаще сталкивается с критикой в адрес бундесвера в связи с кризисом боеприпасов и нехваткой артиллерийских снарядов и ракет. Правда, о пустых складах известно уже давно. Однако оппозиция, а также «светофорная» коалиция выражают непонимание по поводу того, что за девять месяцев, прошедших с начала российской военной спецоперации на Украине, мало что было сделано.

В своём ответе Министерство финансов Кристиана Линднера указало на значительный дефицит в закупках для бундесвера. На встрече на высшем уровне представители отрасли пожаловались на сложное, частично непрозрачное и непоследовательное планирование со стороны Министерства обороны, сообщили в Министерстве финансов. Недавно были предприняты попытки закупить боеприпасы «на имеющиеся остаточные расходы». В то же время Министерство финансов Германии указало на увеличение оборонного бюджета и 100-миллиардный специальный фонд для бундесвера.

«Мы не можем сказать им, что есть обязательства по финансированию на полгода, но сможет ли бундестаг дать его и в следующем году, мы пока не знаем. Промышленность должна иметь возможность планировать. И поэтому я считаю, что заключать контракты на несколько лет — хорошая идея, — считает Хёгль. — Промышленность должна быть честной в отношении сроков, за которые она может нарастить мощности и боеприпасы, которые она может производить».

По мнению Хёгль, военная помощь Украине пользуется широкой поддержкой в бундесвере, но последствия этого уже заметны. «Сейчас наше материальное положение хуже, чем до 24 февраля, потому что многое было передано, но ничему ещё не найдена замена. Это беспокоит военнослужащих. Присутствуют огромные ожидания относительно того, что что-то изменится», — подчеркнула Хёгль, говоря о нынешнем состоянии вооружения и амуниции бундесвера.

«Передать системы вооружений Украине было правильно и важно, но теперь их не хватает на тренировках и учениях. Теперь необходимо быстро отремонтировать ещё оставшиеся системы и быстро доставить запасные части, чтобы они вскоре снова были доступны для войск», — цитирует телеканал N-TV призыв уполномоченной по делам бундесвера Евы Хёгль.