«Полные склады техники»: польский эксперт опровергла утверждения о слабости России
«К сожалению, возможности России по-прежнему большие», — признала в эфире TVN24 эксперт Центра восточных исследований Ивона Вишневская. В интервью она рассказала, какой груз ложится сейчас на российскую экономику. «Необходимо разделить две вещи. С одной стороны, текущие расходы на войну, которые должен покрывать российский бюджет, то есть транспорт, солдаты, ежедневные запасы продовольствия, а с другой стороны — военная техника, боеприпасы, которые уже были на складах», — пояснила она.
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