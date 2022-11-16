Польский эксперт о предложении закрыть небо над Украиной: звучит красиво, но будет означать войну

Чем дольше длится украинский конфликт, тем больше вероятность инцидентов со случайными ракетными ударами по территории Польши, считает директор Польского института международных дел Славомир Дембский. В беседе с Polsat News он предупредил, что НАТО не стоит закрывать небо над Украиной, как бы красиво это ни звучало. Ведь это лишь неизбежно втянет альянс в конфликт.

Польша несёт «особую ответственность» за запуск процедур альянса, потому что именно она единственная страна — член НАТО, которая граничит как с Россией, так и с Украиной, считает директор Польского института международных дел Славомир Дембский. В интервью Polsat News он объяснил, что власти Польши и НАТО принимали во внимание возможность такого инцидента, а именно ракетного удара по польской территории. «Это один из самых стандартных сценариев, который многократно разыгрывают на разных уровнях, то есть заблудившаяся ракета, случайный обстрел», — отметил он.

Славомир Дембский уверил, что Польша и Североатлантический альянс готовы к такому развитию событий, которое имело место в Пшеводове. По его словам, ничего странного в таком инциденте нет, когда за границей Польши разворачивается военный конфликт. И чем дольше он будет продолжаться, тем выше риск повторения похожих инцидентов. Директор Польского института международных дел уверен, что в ближайшие недели следует ожидать укрепления восточного фланга НАТО зенитными и противоракетными системами. «С целью снижения вероятности того, что что-то упадёт и погибнут граждане страны — члена альянса», — добавил он.

По его словам, ответ НАТО нужно сформулировать таким образом, чтобы отбить у России желание проводить обстрелы вблизи польской границы. В беседе он также отметил, что появляющиеся время от времени призывы закрыть небо над Украиной только публицистически звучат красиво. «Однако что это значит? Вступление НАТО в войну с Россией, потому что её самолёты придётся уничтожать. Закрытие неба — это не защитное поле над Украиной, ПВО так не работает. Оно работает точечно, то есть защищает объекты с наибольшим риском», — объяснил он.

Аналитик обратил внимание на то, что польские ПВО не уничтожили ракеты только потому, что Польша не находится в состоянии войны. Он предупредил, что неадекватная реакция на инцидент в Пшеводове может привести к тому, что в будущем польские войска или войска НАТО случайно собьют легкомоторный самолёт.