«Большой успех»: Министерство образования и науки Польши заявило о расторжении связей с Россией
«Мы можем похвастаться тем, что в качестве Министерства образования и науки мы фактически расторгли — то есть российская сторона приняла это к сведению, и теперь это приобретает юридическую силу — три международных договора, участниками которых были Польша и Россия. Это также были многосторонние договоры, то есть их участниками выступали многие страны, и этот шаг Польши подхватил ряд стран нашего региона, и они тоже начали процесс расторжения соглашений в отношении, среди прочего, Объединённого института ядерных исследований в городе Дубна», — заявил замглавы Министерства образования и науки Томаш Жимковски.
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