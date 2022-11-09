«Без оглядки на ЕС и Украину»: польский депутат упрекнул немецкий бизнес в неудержимой тяге к России
«Немецкая компания BASF, одна из крупнейших химических компаний в мире, в то время входившая в группу IG Farben, зарабатывала на немецком концлагере в Аушвице, получала огромную прибыль от рабского труда во время Второй мировой войны», — написал в соцсетях депутат от партии «Право и справедливость» Кацпер Плажиньский.
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