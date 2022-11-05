Spiegel: правительство Германии указало Меркель на границы её привилегий

Правительство Германии предупредило экс-канцлера Ангелу Меркель о необходимости соблюдать дисциплину при расходовании бюджетных средств, которые направляются на содержание её бюро в бундестаге, сообщает Der Spiegel. Как отмечает издание, широкой критике со стороны немецких политиков подверглась «роскошная обстановка» бюро Меркель, где сейчас трудятся девять сотрудников — больше, чем допускает закон.
Правительство Германии предупредило бывшего канцлера Ангелу Меркель о необходимости соблюдать дисциплину при расходовании бюджетных средств, которые направляются на содержание её бюро в бундестаге. Согласно докладу министерства финансов, оказавшемуся в распоряжении Der Spiegel, между ведомством федерального канцлера и бюро экс-канцлера велись переговоры, которые «также касались кадрового укомплектования в соответствии с потребностями».
Кроме того, министерство финансов указало, что создание бюро было обусловлено не «статусом», а необходимостью «выполнять возникающие после выхода в отставку задачи и сохраняющиеся обязательства». Использование бюро «в личных целях и для получения дополнительных доходов исключено». Возмещение транспортных расходов происходит только в том случае, «если федеральный канцлер в отставке совершает поездки по поручению и в интересах Федеративной Республики Германии».
Как отмечает издание, широкой критике со стороны немецких политиков подверглась «роскошная обстановка» бюро Меркель, где сейчас трудятся девять сотрудников. Правящая коалиция намерена полностью ликвидировать бюро бывшего канцлера Герхарда Шрёдера из-за его близости к России — к этому шагу в отношении всех экс-председателей правительства Германии призывает политик Левой партии Гезине Лётч. По словам Лётч, им «не нужен собственный придворный штат на всю жизнь». «Если однажды необходимость в деятельности бюро действительно возникнет, этой работой сможет заняться и администрация бундестага», — утверждает политик.
По инициативе ХДС/ХСС, СДПГ и СвДП комитет бундестага по бюджетной политике ещё в 2019 году принял решение сократить число сотрудников в бюро бывшего канцлера. Таким образом, экс-главы правительств Германии имеют право содержать на средства налогоплательщиков максимум пять сотрудников: руководителя бюро, двух референтов, одного секретаря и водителя. В соответствии с решением комитета, через пять лет должна быть упразднена и должность одного из референтов. Штат бюро Меркель выходит далеко за эти рамки.
Недавно экс-канцлер Шрёдер подал иск в административный суд Берлина против лишения его части привилегий, касающихся финансирования его бюро, пишет Der Spiegel.
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