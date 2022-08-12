Das Erste: Шрёдер подал иск на бундестаг

16:32
Талалаев поддержал введение Fan ID
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к паспорту болельщика (Fan ID).
16:32
В Волгоградской области подтвердили 163 случая COVID-19 за сутки
В Волгоградской области подтвердили 163 случая COVID-19 за последние сутки.
16:31
В МЧС сообщили об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома в Омске
Начальник главного управления МЧС России по Омской области Владислав Колодинский сообщил об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома в Омске.
16:30
ЦБ России анонсировал публикцию четырёх макропрогнозов и докладов по КДП в 2023 году
ЦБ России опубликует в 2023 году четыре среднесрочных макроэкономических прогноза и четыре доклада о кредитно-денежной политике по итогам ряда заседаний.
16:25
В Иркутской области зарегистрировали 403 случая COVID-19 за сутки
В Иркутской области зарегистрировали 403 случая COVID-19 за последние сутки.
16:23
В ЦБ России усомнились в возможности дефляции в августе — сентябре
Зампред Банка России Алексей Заботкин усомнился в возможности возникновения дефляции в августе — сентябре этого года.
16:20
Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради поединка с Чисорой
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради боя с Дереком Чисорой.
16:19
AFP: Чехия инициирует дискуссию в ЕС о запрете выдачи шенгенских виз россиянам
Председательствующая в Совете Евросоюза Чехия инициирует обсуждение с другими странами ЕС запрета на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского.
16:17
В Кировской области выявили 53 случая COVID-19 за сутки
В Кировской области выявили 53 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 49 жителей.
16:16
Австрийская Mondi намерена продать своё предприятие в Сыктывкаре за €1,5 млрд
Австрийская группа Mondi намерена продать своё предприятие «Монди Сыктывкар» с двумя дочерними структурами за 95 млрд рублей (около €1,5 млрд) компании Augment Investments Limited, контрольный пакет акций которой принадлежит Виктору Харитонину.
16:11
Путин указом приравнял один день службы сотрудников ФСБ на границе с Украиной к двум
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому один день службы сотрудников ФСБ в рамках выполнения задач по охране границы страны с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.
16:09
В Запорожской области заявили об угрозе остановки реактора АЭС из-за обстрелов ВСУ
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире Первого канала заявил об угрозе остановки реактора Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ.
16:07
УЕФА назвал тройку претендентов на награду лучшего игрока сезона-2021/22
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил трёх претендентов на награду лучшего игрока сезона-2021/22.
16:05
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России снизился за неделю до 7,4%
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 в России снизился за неделю с 8,6 до 7,4%.
16:01
Синоптики спрогнозировали непогоду в ЯНАО на выходных
Синоптики прогнозируют похолодание до +12 °С, дожди, грозы и сильный ветер в ЯНАО на выходных.
16:00
Курганмашзавод прорабатывает вопрос оснащения БМП-3 комплексом активной защиты
Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», прорабатывает вопрос оснащения боевых машин пехоты БМП-3 комплексом активной защиты.
15:59
В Ростовской области пройдёт военно-технический форум «Армия-2022»
В Неклиновском районе Ростовской области на территории парка «Патриот» с 19 по 21 августа пройдёт военно-технический форум «Армия-2022».
15:58
В Австрии выявили уже почти 200 случаев оспы обезьян
Агентство по безопасности здоровья и продуктов питания Австрии заявило, что в стране зафиксированы уже 198 случаев оспы обезьян.
15:56
В Татарстане выявили 85 новых случаев COVID-19 за сутки
В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавирусной инфекции, госпитализировали 55 человек.
15:56
Врач Маневич назвал внутриканальные наушники вредными для здоровья
Врач высшей категории, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич рассказал, какие наушники представляют опасность для здоровья.
15:53
Более 60% россиян ссорились в период подготовки к свадьбе
Около 62% опрошенных россиян ссорились во время организации свадьбы.
15:52
Политолог Дудчак усомнился в необходимости расширения статуса английского языка на Украине
Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT разработку украинским Минкультуры законопроекта о расширении статуса английского языка в стране.
15:52
В Госдуме призвали ускорить запуск программы промышленной ипотеки
Комитет Госдумы по экономической политике обратился в ряд федеральных министерств и ведомств, а также к правительству Татарстана с целью ускорить запуск программы промышленной ипотеки. В рамках программы предполагаются льготные займы на возведение промзданий под залог строящихся индустриальных помещений.
15:52
Экономист Каленов допустил усиление энергокризиса на Западе из-за санкций
Доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Каленов заявил, что санкции Запада против России усиливают напряжённость, создаваемую мировым энергетическим кризисом.
15:52
Кардиолог Шляхто рассказал об опасности самовольной отмены терапии при болезнях сердца
Главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, почему пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами важно принимать назначенные врачом препараты даже после наступившего улучшения самочувствия.
15:51
«Транснефть»: Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти
Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти, сообщила «Транснефть».
15:49
Депутат Горелкин назвал условия возможной разблокировки Instagram
Соцсеть Instagram* могут разблокировать в России, если владеющая ей компания Meta** изменит свою политику. Об этом заявил РИА Новости замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
15:48
Комментатор «Матч ТВ» Генич: Дзюба не хочет играть в России
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на информацию о том, что нападающий Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Краснодаре».
15:45
Фитнес-тренер Гуляева посоветовала есть за 1,5—2 часа до занятий спортом
Фитнес-тренер Юлия Гуляева рассказала, что во избежание дискомфорта во время тренировки нужно есть примерно за 1,5—2 часа до физической нагрузки.
15:43
Группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена на фоне последних обстрелов
Власти Запорожской области сообщили, что группировка ПВО вокруг Запорожской АЭС усилена на фоне последних обстрелов со стороны Украины.
15:39
МВД: в Херсонской области выдали водительские удостоверения и номера российского образца
В Херсоне и Херсонской области жителям выдали первые водительские удостоверения и госномера российского образца.
15:34
Пользователи обращались к сервису «Московский инвестор» более 1,7 тысячи раз с 2020 года
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».
15:33
Большунов заявил, что российским спортсменам необходимы соревнования с другими странами
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заявил, что российские спортсмены желают соревноваться с участниками из других стран.
15:27
Врач Жердев рассказал о возможной опасности безобидных укусов домашних животных
Заведующий приёмным отделением Видновской РКБ Минздрава МО Григорий Жердев рассказал, какую опасность могут нести безобидные укусы домашних питомцев.
15:26
В Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.
15:23
Стоматолог Жук напомнил о рисках постоянного использования зубочисток
Стоматолог, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук рассказал, что постоянное использование зубочисток может привести к атрофии десны.
15:23
Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почётного консула России в Битоле
Северная Македония отозвала согласие на учреждение поста почётного консула России в Битоле, говорится на сайте российского МИД.
15:20
Около 15% россиян не меняют сферу деятельности с течением времени
Аналитики сервиса «Авито Работа» провели исследование и выяснили, что не более 15% россиян остаются работать в той же сфере, где получили первый трудовой опыт.
15:19
На Украине разрабатывают закон о расширении статуса английского языка
Украинское Минкультуры разрабатывает законопроект о расширении статуса английского языка в стране. Об этом в беседе с УНН заявил первый замминистра культуры Украины Ростислав Карандеев.
15:14
Геронтолог Розанов заявил, что снижение потребления соли может продлить жизнь
Помощник директора по региональному развитию и федеральным проектам геронтологического центра Александр Розанов назвал топ-5 привычек, отказавшись от которых можно улучшить здоровье и продлить жизнь.
15:12
Генич назвал инициатора массового отъезда легионеров из «Краснодара»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кто стал инициатором массового отъезда легионеров из «Краснодара».
15:12
Президент Финляндии Ниинистё: энергетический кризис может повлиять на единство Европы
Президент Финляндии Саули Ниинистё допустил, что энергетический кризис может повлиять на единство Европы.
15:12
Певец Григорьев-Апполонов выразил сожаления в связи со смертью Германа Витке
Андрей Григорьев-Апполонов выразил сожаления в связи со смертью поэта Германа Витке, придумавшего название группы «Иванушки International», а также поделился воспоминаниями о нём.
15:08
Врач Вечорко назвал различия между понятиями «помощь» и «услуга» в медицине
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Депздрава Москвы Валерий Вечорко ответил на вопрос, чем «медицинская помощь» отличается от «медицинских услуг».
15:06
В Роскачестве рассказали, как выбрать первый телефон для ребёнка
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе первого телефона для ребёнка.
15:05
Житель Омска рассказал, что рухнувший жилой дом был в аварийном состоянии ещё год назад
Житель Омска, где на улице 20-го Партсъезда обвалилась стена жилого дома, сообщил, что здание не ремонтировали, несмотря на явные признаки аварийности.
15:02
За полгода в Москве и области построили более 40 тысяч жилых домов
За первое полугодие в Москве и области построили более 40 тыс. жилых домов.
15:02
СЭ: турецкий «Истанбул» интересуется Дзюбой
Форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру в турецком «Истанбул Башакшехир».
14:58
В Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск» моряков
Памятные мероприятия, посвящённые 22-й годовщине гибели атомной подводной лодки «Курск», прошли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
14:57
Политолог Бальбек назвал бессмысленными планы Литвы присоединиться к иску против России
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал намерения Литвы присоединиться к иску Министерства юстиции Украины против России в Европейском суде по правам человека в связи со специальной военной операцией.