Die Welt: больше половины немцев считают, что Берлину не хватает дипломатичности в отношениях с Россией

Большинство немцев видят в России главную угрозу для мировой безопасности, сообщает Die Welt со ссылкой на результаты опроса ARD-Deutschlandtrend. Такого мнения придерживаются 86% граждан ФРГ, но в то же время 55% из них обвиняют Берлин в том, что он не прилагает достаточных усилий для дипломатического урегулирования конфликта. К тому же в Германии ослабевает чувство солидарности по отношению к украинцам, отмечает немецкое издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц находится сейчас с визитом в Китае, но он вряд ли сможет исполнить там желания большинства немцев, пишет Die Welt. Ведь почти две третьих населения ФРГ видят в Поднебесной «глобальную угрозу». По данным опроса ARD-Deutschlandtrend, 63% граждан «полностью» или «скорее» согласны с утверждением, что «на данный момент КНР представляет угрозу для мировой безопасности».

визитом вежливости с экономическим сопровождением». Они требуют, чтобы канцлер чётко осудил ситуацию с правами человека в Поднебесной. 68% граждан ФРГ считают, что это важнее продвижения экономических интересов их страны. Почти половина (49%) выступают даже за то, чтобы ограничить сотрудничество с Китаем. К тому же 69% осудили недавнее решение Шольца продать долю в Гамбургском порту Многие немцы убеждены, что поездка Шольца в Китай не должна стать просто «». Они требуют, чтобы канцлер чётко осудил ситуацию с правами человека в Поднебесной. 68% граждан ФРГ считают, что это важнее продвижения экономических интересов их страны. Почти половина (49%) выступают даже за то, чтобы ограничить сотрудничество с Китаем. К тому же 69% осудили недавнее решение Шольца продать долю в Гамбургском порту китайской судоходной компании Cosco

Но ещё большую угрозу немцы видят в России, продолжает издание. 86% опрошенных считают, что режим главы Кремля Владимира Путина угрожает мировой безопасности. При этом «полностью» это утверждение поддерживают 56%. Однако в то же время 55% граждан ФРГ обвиняют Берлин в том, что он не прилагает достаточных усилиий для дипломатического урегулирования конфликта. По сравнению с июнем этот показатель увеличился на 14%, отмечает издание.

В то же время в Германии ослабевает чувство солидарности по отношению к украинцам. Меньше половины немцев считают, что Украина — «партнёр Германии, которому можно доверять». По сравнению с мартом этот показатель упал на 16 пунктов — до 47%. Но вот уровень поддержки той военной помощи, которую Берлин оказывает Киеву, практически не изменился. 41% считают её «приемлемой», а 21% — даже «недостаточной». 68% немцев также считают, что нынешние санкции против России нужно сохранить или же даже ужесточить. В то же время страх перед тем, что после Украины Россия нападёт на другие страны, уже не такой большой, как в марте. Этот показатель упал на 8 пунктов до 61%.

Ещё меньше немцев беспокоит пандемия коронавируса, пишет Die Welt. Только 31% опасается, что в ближайшее время число заражений может вырасти. По сравнению с октябрём 2021 года этот показатель упал на 11 пунктов. А вот опасения из-за миграции растут. 53% встревожены из-за того, что в Германию приезжает слишком много людей из других стран. И по сравнению с прошлым месяцем ещё на 9 пунктов, до 66%, выросла доля тех, кто боится, что не сможет оплачивать свои счета из-за роста цен. Столько же граждан ФРГ считают, что глобальное потепление может лишить их средств к существованию, заключает издание.