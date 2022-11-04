Die Welt: 14% немцев считают, что исторически у Украины нет права на собственную землю

В Германии существенно выросла поддержка российского взгляда на украинские события, сообщает Die Welt. 40% немцев полностью или частично согласны с тем, что специальная военная операция — это безальтернативная реакция Москвы на провокации НАТО. Ещё в апреле этого года такую позицию разделяло всего 29% населения. К тому же 14% граждан ФРГ убеждены, что исторически Украина вообще не имеет права на собственные территории, рассказывает немецкое издание.

Всё больше немцев верят российской пропаганде, сообщает Die Welt. Репрезентативный опрос Центра мониторинга, анализа и стратегии (CeMAS) показал, что почти каждый пятый гражданин ФРГ (19%) полностью согласен с утверждением, что специальная военная операция на Украине — это безальтернативная реакция России на провокации НАТО. 21% частично с ним согласились. При этом ещё в апреле этого года показатели по тем же вопросам были 12% и 17% соотвественно, отмечает издание.

Также многие немцы (18%) убеждены, что глава Кремля Владимир Путин противостоит на Украине глобальным элитам, которые «дёргают за ниточки за кулисами». 14% опрошенных считают, что исторически Украина не имеет права претендовать на собственные территории, а 12% — что Киев вместе с Вашингтоном занимаются совместной разработкой биооружия в секретных лабораториях.

Почти каждый десятый гражданин ФРГ согласился с утверждением, что боевые действия были необходимы для того, чтобы устранить фашистское правительство на Украине. Такой точки зрения придерживаются 9%. 8% считают, что всё это сделано для того, чтобы отвлечь внимание от пандемии коронавируса.

В опросе, который проходил с 3 по 11 октября 2022 года, приняло участие 2 228 человек в возрасте от 18 до 90 лет. Если сравнить его результаты с показателями от апреля 2022 года, становится заметно, что поддержка «пророссийских теорий заговора» среди населения существенно выросла, заключает издание.