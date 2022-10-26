Newsweek: американцы считают, что Байден не уделяет должного внимания важнейшим проблемам

Джо Байден не уделяет достаточно внимания самым важным проблемам американского общества, пишет Newsweek, ссылаясь на результаты опроса, проведённого университетом Монмут. Кроме того, большинство опрошенных выразили общее недовольство работой американского президента.
Большинство американцев считает, что Джо Байден не предпринимает достаточно усилий для решения наиболее актуальных для общества проблем, пишет Newsweek, ссылаясь на результаты опроса, проведённого университетом Монмут.
В рамках проведённого в октябре этого года опроса, респонденты назвали проблемы, которые, по их мнению, государство должно решать наиболее активно, пишет издание. 46% опрошенных сказали, что это инфляция: также в число наиболее важных проблем вошли вопросы выборов и голосований (38%), преступность (37%), иммиграция (34%), рабочие места и безработица (32%), аборты (30%), расовое неравенство, контроль за оружием и климат.
При этом 63% респондентов из этого же опроса считают, что администрация Байдена уделяет недостаточно внимания наиболее важным проблемам, пишет Newsweek. По словам директора университета Монмут Патрика Мюррея, людей особенно беспокоит инфляция. 37% опрошенных заявили, что их финансовое положение нестабильно. 67% респондентов также отметили, что недавнее повышение цен на бензин стало для них значительной финансовой проблемой.
Что же касается общего одобрения работы Джо Байдена, то довольными работой американского президента остались 40% опрошенных, сообщает Newsweek. При это недовольны работой Байдена 53% респондентов, отмечает издание.
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